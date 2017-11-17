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  3. Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş da sessizliğini bozdu

'in eşi da sessizliğini bozdu

Giriş Tarihi: 17.11.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 13:44
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş da sessizliğini bozdu

'ın eski eşi Gülbin Vardar'dan 'e sert cevap geldi.

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Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş da sessizliğini bozdu
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