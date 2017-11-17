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Günaydın Haberleri
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş da sessizliğini bozdu
Yeliz Yeşilmen
'in eşi
Ali Uğur Akbaş
da sessizliğini bozdu
Giriş Tarihi: 17.11.2017
13:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2017
13:44
Ali Uğur Akbaş
'ın eski eşi Gülbin Vardar'dan
Yeliz Yeşilmen
'e sert cevap geldi.
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