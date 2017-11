Gerçek hayat 35’ten sonra başlıyormuş

‘YOK OLMADIM GERİ ÇEKİLDİM’

90'lı yılların ortasında 'Deliler Gibi' adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Pınar Aylin , Türk pop müziğinin iddialı isimleri arasına girmişti.20 yıllık müzik kariyerine sekiz albüm sığdıran güzel şarkıcı; önce Çeşme'ye taşındı, sonra da ' Peri Masalı ' adlı bir roman yazdı. Şimdiden üçüncü baskısını yapan kitabı ve hakkında merak edilenleri konuşmak için Aylin ile Bebek'teki evinde buluştuk...Evet, 50'li yaşlarımda gitmeyi planlıyordum ama biraz öne çekip 40'lı yaşlarımın başında gitmiş oldum. 1995-2015 arasında 20 senem İstanbul'da geçti. İlk geldiğim zamanlar ile şimdiki İstanbul arasında çok fark var. Eskiden hem içinde bulunduğum sektör, hem de şehir çok keyifliydi. Sonra her iki taraf da başkalaşım geçirmeye başladı. Ben her ikisini de tolere edemedim. Daha doğrusu etmemeyi tercih ettim.

Gerçek özgürlük bu; yani, istemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda kalmamak. Özellikle son albümden sonra kalmak istemedim. 'Hit 70'ler adında bir albüm çıkarmıştım ve çok emek vermiştim. Şarkıların alınması bir süreç, yeniden düzenlenmesi ayrı bir süreçti.Berlin Filarmoni Orkestrası sanatçılarının da bulunduğu bir ortamda kaydettik albümü.Ancak kıymeti bilinmedi.İstanbul'dan ayrılma kararı almamda bunun da büyük etkisi oldu.Kendimi oyunu kaybeden değil, aksine kazanan olarak görüyorum.Böyle bir güce ve cesarete sahip olanlara da bunu tavsiye ederim.İzmir'e dönmedim, Çeşme'ye yerleştim. Orası her anını hissettiğim, gerçek hayatmış. Zeytin ağaçlarının altı, suyun yanı... Çeşme'de ailemle beraber doğanın içinde olmayı seçtim."Her ay İstanbul'a giderim" diye eşimle pazarlık yaptım ama daha sonra içimden gelmedi; şimdi ikiüç ayda bir geliyorum. 90'lardan bugünlere gelene kadar birçok isim ya çekildi ya da yok oldu. Ben çok şükür çekilenlerden oldum.Bak gözlerim parlıyor! Son albümlerimdeki şarkılarımın da çoğunu kendim yazmıştım.Yaşanmışlıklar artık dışa vuruyordu diyebiliriz. İletişim fakültesi mezunuyum, her zaman edebiyat önde gider. Zamanının gelmesini bekledim. Zaten kitabımın ilk notlarını 2012'de almaya başlamıştım. Beni roman yazmaya iten kişi, yayıncım Yelda Cumalıoğlu oldu.Kitabımı elime aldığım ilk gün başım döndü! Meğer hiçbir albümümde, hiçbir konserimde böyle heyecanlı olmamışım.Okuyan herkese iyi gelsin istedim; el feneri gibi başucu kitabı olsun. O kısımda anlattıklarım için hakikat bilinci diyebilirim. Bir bölüm tamamen affetmekle ilgili. Ben de, bana hata yapanlar dahil herkesi affettim. Kimseyle küs değilim, sadece görüşmeyi tercih etmediğim insanlar var.'Peri' bana çok benzeyen ama daha genç biri. '21'i yazma hayaliyle, 'Peri'yi Afrika'ya bir seyahate çıkardım. Tabii ki o seyahate kendim gitmek zorunda kaldım.Kitabı okuyanlar, "Biz de oraya gitmek istedik" diyorlar. 'Peri' ile 'Berk'in hikayesi, bir tren yolculuğunda geçiyor.'Peri', kitap yazma hayalinin peşinden gidiyor. Ben de bir an önce Çeşme'ye dönüp ikinci kitabım için hazırlıklara başlamak istiyorum.Büyük dibe vuruşlardan sonra insanda dönüşümler olabiliyor. Çok normal bir boşanma sürecim olmadı ama o zaman canımı acıtan şeyler zamanla geçti. Her şeyi olumluya çevirebilme gücüne sahibiz. Hayatımda 35'ten öncesi ve 35'ten sonrası var. Gerçek hayat 35'ten sonra başlıyor aslında.Hiçbir ilişkime mantıkla başlamadımKesinlikle! Her şeyi doludolu yaşadım ve hiçbir şeyi'mış' gibi yapmadım. Hiçbirzaman bir ilişkiye mantıklabaşlamadım; kalbim ne dediyseonu yaptım. Mantığımda eşlik ederse iyi oldu amabazen koptu gitti! (Gülüyor)Hayat bu; düşeceğiz, kalkacağız...Hatta kitapta 'Peri'yesöylettiğim 'En kötü aşk, hiçyaşanmamış olandır" diyebir lafım da var.Birlikte yarışmaya katıldığımız üç çift boşandı!Bir sıkıntımız yok, 'Maşallah' diyelim.Boşandıktan yedi sene sonra şimdiki eşimleevlendim. Çok enteresan bir şey oldu: 'Ben BilmemEşim Bilir' yarışmasına katıldık ve kazandık. Yarışmacıolan dört ünlü çiftin üçü, yani Yeşim Salkım-HakanEratik, Mehmet-Derya Coşkundeniz, Bekir-Derya Aksoyprogramdan sonra teker teker boşandı ve ben şokgeçirdim! 'Sıra size geliyor!' diye espriler yapılınca,bizim de boşanacağımız sanıldı. Daha dün yarışmadakiarkadaşlardan biriyle karşılaştım, "İyisiniz değil mi?"dedi. (Gülüyor)Çeşme'ye yerleştikten sonra içimdeki gizlicevherler ortaya çıktı. İlki kitap yazmak,ikincisi de aşçılık oldu. Meğer dahaönce yemek yapabildiğimisanıyormuşum sadece...