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Tatil videolarını sinemacılara çektiriyorlar

Giriş Tarihi: 20.11.2017
Tatil videolarını sinemacılara çektiriyorlar
Zengin ve ünlü isimlerin yeni merakı, tatile çıkarken yanlarında profesyonel sinemacıları götürmek... Jet sosyeteye mensup aileler, Hollywood yıldızları ve milyarder işadamları; artık tropik bir adayı veya hareketli bir şehri keşfederken, profesyonel kameramanlar onların her anını görüntülüyor. Çektikleri sinema filmi tadındaki görüntüleri, tatil sonunda zengin müşterilerine teslim ediyorlar. 'a konuşan İngiliz film yapımcısı Andrew Gemmell; giderek daha çok sosyetik ünlünün, şahsi tatil filmleri çektirmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Gemmell; bu trendde 'ın büyük etkisi olduğunu söyledi.
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Tatil videolarını sinemacılara çektiriyorlar
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