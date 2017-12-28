Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz mesajlarını kaldırtıyor

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice’ye attığı taciz içerikli mesajlar olay olmuştu. Mesajlarda Erdoğan, Hatice’ye sürekli yemek teklifinde bulunuyor, güzel şarkıcı ise rahatsızlığını dile getiriyordu. Mustafa Erdoğan, o mesajların internetten kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve "Mesajlarım abartıldı, kişiliğim zedelendi" açıklamasını yaptı
Giriş Tarihi: 28.12.2017 09:36Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 12:12
GÜNAYDIN - Dilek YAMAN
YEMEK TEKLİFLERİ
Mustafa Erdoğan'ın Hatice'ye attığı mesajlar olay olmuştu. Erdoğan, sık sık yemek daveti yapıyor, Hatice ise teklifleri geri çeviyordu.