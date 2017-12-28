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, şarkıcı 'ye attığı larını kaldırtıyor

Genel Sanat Yönetmeni , şarkıcı ’ye attığı içerikli lar olay olmuştu. Mesajlarda Erdoğan, Hatice’ye sürekli yemek teklifinde bulunuyor, güzel şarkıcı ise rahatsızlığını dile getiriyordu. Mustafa Erdoğan, o mesajların internetten kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve "Mesajlarım abartıldı, kişiliğim zedelendi" açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 28.12.2017 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 12:12
Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz mesajlarını kaldırtıyor

GÜNAYDIN - Dilek YAMAN

YEMEK TEKLİFLERİ

'ın 'ye attığı lar olay olmuştu. Erdoğan, sık sık yemek daveti yapıyor, Hatice ise teklifleri geri çeviyordu.

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Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice'ye attığı taciz mesajlarını kaldırtıyor
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