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‘Bu yıl evlenirim’

Giriş Tarihi: 5.1.2018
‘Bu yıl evlenirim’
Eşi Kayahan'ı 2015'te kaybeden , yaralarını sardı ve kalbini yeni bir aşka açtı. Bir süredir müzisyen Alper Kömürcü ile birlikte olan Açar, "Alper Bey'le yüzük taktık, aile arasında nişanlandık. İnşallah bu yıl da düğünü yapacağız" dedi.
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‘Bu yıl evlenirim’
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