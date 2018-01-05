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‘Bu yıl evlenirim’
‘Bu yıl evlenirim’
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Eşi Kayahan'ı 2015'te kaybeden
İpek Açar
, yaralarını sardı ve kalbini yeni bir aşka açtı. Bir süredir müzisyen Alper Kömürcü ile birlikte olan Açar, "Alper Bey'le yüzük taktık, aile arasında nişanlandık. İnşallah bu yıl da düğünü yapacağız" dedi.
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