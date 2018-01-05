Türk sinemasının acı kaybı Münir Özkul... İşte sanat dünyasından ilk mesajlar

İşte sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinin Münir Özkul'un vefatının ardından paylaştığı mesajlar...

AYŞEN GRUDA



Münir Özkul sadece Türkiye'de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye'nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz.

BEHZAT UYGUR

7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. Bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. Evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir Abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir Abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.

EDİZ HUN

Bütün camianın sevgilisiydi. Özel bir dostumu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan ilişkilerinde son derece saygılı bir beyefendiydi. Son senelerde maalesef zor durumlar yaşadı. Ona büyük bir sevgiyle bağlanan eşine de saygılarımı sunuyorum. Bir çok filmde birlikte çalıştık. Adile Naşit ile çok filmde birlikteydi. Zarif, kibar, güleryüzlü bir insandı... Bizimle nasıl konuşuyorsa kamera karşısında da öyleydi. Üzüntüm çok büyük. Mekanı cennet olsun...Anılardır mühim olan o anılarda Müniz Özkul'un yeri başkadır.

Ediz Hun "Büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"

ALİ POYRAZOĞLU

Türk sinemasının başı sağolsun. Paylaşacak bir şey yok. Rahatsızlığından sebep uzun süredir bir kenara çekilmişti. O çok usta, çok yaptığından emin, bilerek seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenirdi ama kaymak gibi, bal gibi bir adamdı. Çok güzel işler yaptı. İmzasını bıraktı... Ortaoyuncular ekibiyle yaptığı oyunlar yenileme denemesiydi. Keşke yine öyle insanlar çıksa... Yaptıkları incelenmeli. Oyunculuk stili üzerinde çalışmaya değer bir stildi. Tiyatroda bir çok yabancı klasiği dört dörtlük oynamış bir adamdı. Ertem Eğilmez, Arzu Film döneminde Ertem Bey ve yanındaki ekip onun kıymetini bildiler...

RASİM ÖZTEKİN

Hepimizin başı sağ olsun Türk tiyatrosu, Türk sineması büyük bir ustayı kaybetti. Ustaların ustasını kaybetti. Çok önemli bir insandı Münir Abi. Bıraktığı eserler, yapımlar yıllarca hep bizim karşımız da olacak, içimiz de olacak. Karşılıklı beraber yıllarca oyun oynadık. Ben bir konservatuar daha kayboldu diye düşünüyorum, bir kütüphane daha gitti diye düşünüyorum. Hepimizin Türkiye'nin başı sağ olsun.

Tiyatro Münir Özkul'un doğduğu yerdir. O karşınız da oynarken bir anda oyunculuğu bırakıp, onun karşısında seyirci durumuna düşersiniz… Çok şey öğrendim ondan, aldığım dersler çok önemlidir kendisinden. Allah rahmet eylesin.

Rasim Öztekin "Hepimizin Türkiye'nin başı sağ olsun"

PERİHAN SAVAŞ:

Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Münir abi sinemaya, tiyatroya çok büyük emekler verdi. En sevindirici noktası da yaptığı işlerle anılmış olması ve ileriki nesillerde bunu hep göreceğiz. Çünkü sinema hiçbir zaman ölmez, sinema insanları yaşatır.

Münir abi ile ben 'ana kuzusu' ile birlikte çalışmıştık. Sete geldiği zaman hastalığından eser kalmıyordu, ezberini de gayet iyi yapıyordu. Sanatçı hiçbir zaman emekli olmaz, yaşlanmaz. Ne zaman çekim yapsa orada kendini bulur ama değerli sanatçılarımızın kıymetini keşke ölmeden önce hatırlasak, ölmeden önce onlara güzel şeyler sunabilsek. Öldükten sonra değil de ölmeden önce sunabilsek...Onunla aynı sahnede olmak onur vericiydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimizin başı sağ olsun.





Perihan savaş "Hepimizin başı sağ olsun"

HALE SOYGAZİ:

Değerli bir aktördü. Ben onunla bir kaç filmde oynadım ama en bilineni 'Oh Olsun'du. Benim babamı oynuyordu, fabrika işçisiydi Münir Özkul. Tabi ki onun olduğu setlerde, espri mizah bol bol olduğundan unutulmayacak bir çalışma ortamı vardı. Tiyatrodan onu bilenler de bilir ne kadar önemli oyuncu olduğunu. Ve de şimdi artık filmleriyle yaşayacak. Onların sayesinde herkes her şeyi öğrendi. Onlar dizilerle gelmediler, dizilerde oynamadılar. Sinema ile doğrudan bu mesleklerini yaptılar. Onlar ilklerdi, ilklerin devamıydı diyelim. Çok da çilesini çektiler bu işin. Teknik olarak da konfor olarak da bugünkü koşullarda olmayan koşullarda çalışmalar... Hatırlıyorum Münir Özkul ile ben karda, buz keserek Levent sokaklarında ısınmaya çalıştığımızı odun ateşinde... Böyle şeyler yaşadık biz. Odun ateşinde sokakta sırasını bekleyen rolünü yapmayı bekleyen emekçiler onlar. Bu işin lüksünü yaşamadılar. Şimdi biz karavanda bekliyoruz ama onlar böyle şeyler görmediler. Ama onlar oyunculuklarıyla örnek oldular.

Hale Soygazi "En güzel mirası oyunculuk oldu"

EMEL SAYIN:

Sevgili Münir ağabeyim. Güzel insan, büyük sanatçı. Çok üzgünüm. Nurlarda uyu.