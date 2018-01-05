Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ve Cansu Dere aşk mı yaşıyor?

Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 5.1.2018 09:58Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 10:20
BU YILIN AŞK SÜRPRİZİ
Bu aşk çok konuşulur! Türkiye'nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere'nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi.