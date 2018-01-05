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Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu ve aşk mı yaşıyor?

Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu ile ’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi. Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Dere’nin kalbini Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 10:20
Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ve Cansu Dere aşk mı yaşıyor?

BU YILIN AŞK SÜRPRİZİ

Bu aşk çok konuşulur! Türkiye'nin iki başarılı oyuncusu ile 'nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi.

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Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ve Cansu Dere aşk mı yaşıyor?
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