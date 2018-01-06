‘Sorunlarım var iyi değilim’

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Tosun Paşa’dan 81 milyon TL’lik imza
Korksaydım gelmezdim
Borçlar seneye 14 milyar olur!
BASKETBOL
Kunter’in yerine Çakı
Nefes kesen maç Fenerbahçe Doğuş'un
James Nunnally yürekleri ağza getirdi
TÜM SPORLAR
Haber hattı
Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor
Serena Williams "hazır değilim" dedi ve...
TRANSFER
Everton Cenk Tosun'u resmen açıkladı
İki yıldıza ‘Come to Beşiktaş’
Konyaspor'un golcüsü 1. Lig'e kiralandı
SPOR MAGAZİN
Soldado: "Metrobüse binin çiğ köfte yiyin"
2018'e böyle girdiler
Futbol dünyasından yılbaşı mesajları
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
‘Hâlâ tiyatro öğrencisi gibiyim’
Canlı yayında saçlarını kestirdi
Brıtney Spears ve oğullarının deniz keyfi
Yeni yıla yeni oyunlar
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te Osmanlı hanedan üyelerini ağırladı
Bakan Kaya’dan ailelere teknoloji uyarısı
Malsahibi, HDP Genel Merkezi'nde dayak yedi
BBP'deki yangının sis perdesi kalkmadı
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Bakan Kaya’dan ailelere teknoloji uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız Gazeteciye tokat gibi sözler
Macron'dan AB'ye sert eleştiri
Türk Hava Yolları ve Airbus arasında imzalar atıldı
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Sondajda 10 ülke arasına girdik
Emekliye yüzde 4 ek ödeme
20 milyon çalışanın AGİ’si de arttı
1 milyon az farkla kaçtı
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Yeşim Salkım’ın korunma talebine ret
Bu kez organlarıyla hayat kurtardı
Ekşi Sözlük’ün patronuna taciz suçlaması
Dedektif şikâyeti
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Sevakin, Mısır'ın uykularını kaçırdı
İran sokaklarında 15 Temmuz ruhu
Türk-Alman ilişkilerinde yeni dönem
ABD, hafta sonu Mars’tan soğuk
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Fatih'te yangın: 1 ölü
Android telefonlarda uygulama bildirimleri nasıl kapatılır?
'Değişimin böylesi herkese nasip olmaz!'
Son dakika: Münir Özkul'un cenazesi çıkarıldı
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'da önemli açıklamalar
Macron'dan AB'ye sert eleştiri
SPOR
Fenerbahçe Van Persie ve Ozan'sız çalıştı
Beşiktaş'ta neşeli idman
Futbolcular Cuma Namazı'nda
SAĞLIK
Ağrı tedavisinde ağrı pili uygulaması
Omurga tümörü nedir, belirtileri nelerdir?
Omurilik tümörlerinde tedavi nasıl yapılıyor?
KOMİK
Sevimli köpek sahibini böyle bekledi
Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
Veterinerden korkan köpeğin tepkisi
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SAĞLIK
KÜLTÜR SANAT
KADIN
MODA
GALERİ
FOTO HABER
Haber
Gündem
Aktüel
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Güncel Piyasalar
Canlı Borsa
Altın Fiyatları
Dolar Kuru
Euro Kuru
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Medya
Astroloji
Oyun
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
>
Günaydın Haberleri
>
‘Sorunlarım var iyi değilim’
‘Sorunlarım var iyi değilim’
HAKAN UÇ
Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çeken
Nur Yerlitaş
, aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Fotoğrafları çekilince sinirlenen modacı, bağırıp çağırmaya başladı. Ardından özür dileyip "Sorunlarım var, iyi değilim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Yükleniyor...
BENZER HABERLER
Nur Yerlitaş'ın şehitler savunması ortaya çıktı!
Seren Serengil’den Nur Yerlitaş’a olay sözler!
Skandal sözler için hesap verdi
Serkan Kaya'nın olay klibi yayında
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sorunlarım var iyi değilim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN