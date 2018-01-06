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‘Sorunlarım var iyi değilim’

HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
‘Sorunlarım var iyi değilim’
Şehitler hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çeken , aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Fotoğrafları çekilince sinirlenen modacı, bağırıp çağırmaya başladı. Ardından özür dileyip "Sorunlarım var, iyi değilim" dedi.
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