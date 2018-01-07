Münir Özkul'a son veda... Eski eşi ve oğlundan duygusal sözler

Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Özkul'un cenazesi Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

UMMAN HANIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM!

Münir Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul'dan olan ve Kanada'da yaşayan tek oğlu Sait Ferdi Özkul da törendeydi. Umman Özkul'un usta ismi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul, "Benim söyleyeceğim bir şey var, Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Ona baktı, yaşama şevki, pozitif görüşüyle mağlubiyeti en son güne kadar kabul etmedi" dedi.

ESKİ EŞİ OYUNCU SUNA SELEN DE TÖRENE KATILARAK UMMAN ÖZKUL'A DESTEK OLDU

Tören öncesi konuşan Münir Özkul'un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Özkul, "Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için" dedi.

Münir Özkul'un eski eşi oyuncu Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul'a destek oldu. Suna Selen, "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.