Zafer Algöz, Ayça Tekindor'a ayıp etti

GÜNAYDIN - Mevlüt TEZEL

Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan Ayça Tekindor; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.