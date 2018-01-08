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Komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216, 5 Ocak Cuma günü vizyona girdi. Arif v 216'yı izleyen , sosyal medya hesabından paylaştığı, “Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film. Gerçekten şaşırdım” mesajı ile beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularından 'ün tepkisiyle karşılaştı. Eleştiriye tahammülü olmayan Zafer Algöz, sadece Ayça Tekindor’a değil, seyirciye de ayıp etti

Giriş Tarihi: 8.1.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 10:32
Zafer Algöz, Ayça Tekindor'a ayıp etti

GÜNAYDIN - Mevlüt TEZEL

Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan ; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.

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Zafer Algöz, Ayça Tekindor'a ayıp etti
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