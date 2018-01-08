Zafer Algöz, Ayça Tekindor'a ayıp etti

Komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216, 5 Ocak Cuma günü vizyona girdi. Arif v 216'yı izleyen Ayça Tekindor, sosyal medya hesabından paylaştığı, “Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film. Gerçekten şaşırdım” mesajı ile beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularından Zafer Algöz'ün tepkisiyle karşılaştı. Eleştiriye tahammülü olmayan Zafer Algöz, sadece Ayça Tekindor’a değil, seyirciye de ayıp etti
Giriş Tarihi: 8.1.2018 09:52Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 10:32
GÜNAYDIN - Mevlüt TEZEL
Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan Ayça Tekindor; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.