Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Davut Güloğlu’na haciz şoku!

’na şoku!

, oğlu ’nun ödemediği 66 bin liralık ve aidat borcu yüzünden lık oldu. Eve geldi, televizyon ve koşu bandı alındı. Ayrıca şarkıcı, sevgilisi ve oğluyla birlikte yaşadığı evden mahkeme kararıyla tahliye edildi

Giriş Tarihi: 9.1.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 11:57
Davut Güloğlu’na haciz şoku!

Oğlu ve sevgilisiyle birlikte yaşayan 'nun Parago Sitesi'ndeki evinin kontratı oğlunun üzerineydi. Sitenin aidatı ve evin kirasını uzun süre ödemeyen Davut Güloğlu'na ev sahibi 7 tane davası başlattı. Şarkıcı, 66 bin TL'lik bu borcu ödemedi. Bunun üzerine eve hacze gelen memurlar televizyonu ve koşu bandını aldılar.

EVDEN ÇIKARILDILAR

Vatan'ın haberine göre; Aynı zamanda şarkıcının sahibi olduğu D G İnşaat'ın banka hesaplarına, Cengizhan Güloğlu'nun banka hesaplarına ve araçlarının üzerine konuldu. Güloğlu ailesinin evden çıkması için de dava açan ev sahibi bu davayı da kazandı. Davut Güloğlu, sevgilisi ve oğlu Cengizhan evden çıktılar.

İşte Davut Güloğlu'nun 23 yaş küçük sevgilisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Davut Güloğlu’na haciz şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN