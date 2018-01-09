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Türkler Western filmi çekti 85 kişi izledi

, Türk oyuncularla Çınarcık ve ’nde Belalılar adında bir western filmi çekti. Ama ‘Ödül alacağız’ iddiasıyla çekilen film, iki haftada sadece 85 kişiyi gişeye çekebildi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Türkler Western filmi çekti 85 kişi izledi
HEDEF İSPANYA'YDI
İtalyanlar çeker de Türkler geri kalır mı! , Türk oyuncularla Belalılar/Alborotadores isminde bir western filmi çekti. Ekibin amacı; 'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül almaktı.

HASILAT SADECE BİN LİRA!
Çekimler Çınarcık, gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film 'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1.061 lira.

Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi.
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Türkler Western filmi çekti 85 kişi izledi
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