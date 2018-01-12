İşte şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan Ceylan’ın ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt’un değişimi sosyal medyayı salladı. Ceylan’ın Erhan Bozkurt’tan olan kızı Melodi Bozkurt, cesur pozlarıyla ve Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturdu. İşte o müthiş değişim…
Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:49Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:50
İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (37) ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları yıllar sonra ilk kez medyaya yansıdı.