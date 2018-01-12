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İşte şarkıcı 'ın kızı

Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan ’ın ilk evliliğinden olan kızı ’un değişimi sosyal medyayı salladı. Ceylan’ın ’tan olan kızı Melodi Bozkurt, cesur pozlarıyla ve ’da paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturdu. İşte o müthiş değişim…

Giriş Tarihi: 12.1.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 14:50
İşte şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt

İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük ' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (37) ilk evliliğinden olan kızı 'un fotoğrafları yıllar sonra ilk kez medyaya yansıdı.

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İşte şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt
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