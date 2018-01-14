Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Bu da yeni moda: Yataklı sinema

Bu da yeni moda:

Giriş Tarihi: 14.1.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 12:32
Bu da yeni moda: Yataklı sinema

GÜNAYDIN - Funda KARAYEL

Soğuk kış günlerinde en sevilen aktivitelerden birisi evde yatarak film izlemektir. Artık ailenizle, sevgilinizle, arkadaşlarınızla yatarak filminizi izleyebileceğiniz bir sinema salonu var. Şaka değil, Türkiye'de açıldı. Cinemaximum sinema zincirini satın alan Güney Koreli CJ CGV; İstanbul İstinyepark'taki sinema salonunda çok konuşulacak bir yeniliğe imza attı; Güney Kore'de çok yaygın olan yatarak film izleme kültürünü Türkiye'ye taşıdı. Peki ya Türkiye böyle bir yeniliğe ne kadar hazır?

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu da yeni moda: Yataklı sinema
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN