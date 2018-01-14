Bu da yeni moda: Yataklı sinema

GÜNAYDIN - Funda KARAYEL

Soğuk kış günlerinde en sevilen aktivitelerden birisi evde yatarak film izlemektir. Artık ailenizle, sevgilinizle, arkadaşlarınızla yatarak filminizi izleyebileceğiniz bir sinema salonu var. Şaka değil, Türkiye'de yataklı sinema açıldı. Cinemaximum sinema zincirini satın alan Güney Koreli CJ CGV; İstanbul İstinyepark'taki sinema salonunda çok konuşulacak bir yeniliğe imza attı; Güney Kore'de çok yaygın olan yatarak film izleme kültürünü Türkiye'ye taşıdı. Peki ya Türkiye böyle bir yeniliğe ne kadar hazır?