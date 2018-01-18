‘Uzlaştırma mesajımı yanlış anlamış’

Türkiye günlerdir, oyuncu sevgilisi Tolga Pancaroğlu
'ndan dayak yiyen sunucu Eda Pera Küçük
'ü konuşuyor! Küçük, geçtiğimiz aylarda; kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek sevgilisi Pancaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Harekete geçen savcılık, soruşturma başlatmıştı. Küçük, ayrıca Pancaroğlu'nun arkadaşı Deniz Evin
'in de kendisine 'Seni şikayet edecekti, ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek, kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak, benden söylemesi' diyerek tehdit mesajları attığını söylemişti. Deniz Evin, Küçük'ün iddiaları üzerine konuştu. Başta kadına olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Evin, şunları söyledi:
Bu konu ile ilgili çıkan şiddet haberleri gerçeği yansıtmış olsaydı, kardeşim kadar sevdiğim Tolga Pancaroğlu'nun değil, Eda Hanım'ın yanında olurdum. İki gündür basında yer alan haberler, beni ve ailemi fazlasıyla yıpratmıştır. 25 Mayıs 2017 tarihinde tamamen iyi niyetimle ve uzlaştırmacı tavrımla attığım bu mesaj, tehdit mesajı olarak bazı basın kuruluşlarında yer aldı. Sosyal medyada da başlayan bu karalama kampanyasından dolayı sizlere bu açıklamayı yapmak durumda kaldım.
Ben bu mesajı attığımda ortada ne bir dava, ne bir soruşturma, ne de tarafların birbirine karşı bir şikayeti vardı. Hatta bu mesajdan bir süre önce Eda Pera Küçük'ün ricası üzerine iki kişiyi bir araya getirip barıştırdım. Yani ikisini de tanıyor ve ilişkilerine zaman zaman şahit oluyordum. Bu şahit olduğum süre içinde ne Eda Hanım'dan, ne de Tolga Bey'den şiddet, darp veya bir kavga olayı duydum.
Ayrılık sonrası bir gün Tolga Pancaroğlu; evine girildiğini, elektronik aletlerinin kablolarının kesildiğini, diplomasının çalındığını fark edip güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Küçük'ün evine izinsiz girdiğini tespit etti ve avukatı Selçuk Tanrıverdi aracılığı ile Bakırköy Adliye'sine şikayette bulunacağını söyledi.
Ben de ikisini de tanıyor olmanın verdiği yükümlülükle, bir geçmişlerinin olduğunu, işin mahkeme yolu ile daha tatsız bir hal alacağını söyleyerek Tolga Pancaroğlu'nu şikayetinden vazgeçirdim. İki yetişkin insan gibi karşılıklı konuşmaları gerektiğini belirttim. Birbirlerini engelledikleri için, Tolga Pancaroğlu'nun ricası üzerine tamamen iyi niyetimle bu mesajı attım. Buradaki amacım; bu tatsız olayın sulh yolu ile hallolmasıydı.
Olay savcılığa intikal edip ben Tolga'nın şahidi olunca, diğer bir şahidine yaptığı gibi, beni de bu mesajı atmamdan iki-üç ay sonra savcılığa şikayet etti. Kesinlikle kendisini tehdit etmedim. Mesajın orijinal halini size yolluyorum ve herkesin vicdanına bırakıyorum. Deniz Evin, kendisini tehdit ettiğini iddia eden sunucu Eda Pera Küçük'e attığı mesajın orijinal halini paylaştı. Evin, 'Hayatın kararacak benden söylemesi' diye yazdığı mesajının tehdit değil, uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.