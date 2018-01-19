Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor mu?

MUSTAFA SANDAL VE EMİNA SANDAL NEDEN AYRILIYOR?

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ MÜ KONUŞTULAR

Emina Sandal ve Mustafa Sandal boşanıyor mu? Uzun süredir ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.