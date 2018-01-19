Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor mu?

Mustafa Sandal - Emina Sandal çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu kulislere bomba gibi düşmüştü! Haberlere ilk açıklama Mustafa Sandal'dan gelmiş, "Gayet mutlu bir evliliğimiz var" demişti. Ancak evliliğin tıkandığı ve sebebin Emina Sandal'ın müsrifliği olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin ilişkisinde son dakika gelişmesi var. Mustafa Sandal'dan ayrılacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Emina Sandal'ın son görüntüsü 'artık geri dönüş yok' iddialarını güçlendirdi. Emina Sandal ve Mustafa Sandal boşanıyor mu? Detaylar haberimizde…
Giriş Tarihi: 19.1.2018 14:07Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:02