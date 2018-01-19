Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor mu?

ve boşanıyor mu?

- çiftinin evliliğine nazar değdiği dedikodusu kulislere bomba gibi düşmüştü! Haberlere ilk açıklama Mustafa Sandal'dan gelmiş, "Gayet mutlu bir evliliğimiz var" demişti. Ancak evliliğin tıkandığı ve sebebin Emina Sandal'ın müsrifliği olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin ilişkisinde son dakika gelişmesi var. Mustafa Sandal'dan ayrılacağı yönünde haberlerle gündeme gelen Emina Sandal'ın son görüntüsü 'artık geri dönüş yok' iddialarını güçlendirdi. Emina Sandal ve Mustafa Sandal boşanıyor mu? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 19.1.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 15:02
Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor mu?

MUSTAFA SANDAL VE EMİNA SANDAL NEDEN AYRILIYOR?

BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ MÜ KONUŞTULAR

ve boşanıyor mu? Uzun süredir ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN