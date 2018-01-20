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hayal mi gerçek mi?

Giriş Tarihi: 20.1.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 13:35
Enes Batur hayal mi gerçek mi?

OLKAN ÖZYURT

Yeni bir mecra, yeni bir teknoloji, toplumsal hayatımızda yaygınlık kazandıkça kendi kurallarını, anlatımını, estetiğini de beraberinde getiriyor. Kendi ünlüsünü, fenomenini de yaratıyor. Bu bildik bir durum. Bir mecrada popüler olanın o popülerliği film çekerek sinemaya taşıma hamleleri de olağan.

Sinema tarihi, farklı bir mecrada (müzik, edebiyat, TV) popüler olan sonra oynadıkları ya da çektikleri filmlerle beyazperdede ününe ün katan insanlarla dolu. Dolayısıyla çektikleri videoları milyonlarca insanın izlediği You- Tuber'ların film çekmesinde şaşılacak bir şey yok.

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Enes Batur hayal mi gerçek mi?
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