"Hülya Avşar ile Helin Avşar 100 liraya beni kovdurdu"

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Ömer Akbaba adlı kişi tarafından gözetlendiği iddiasıyla bir süre önce savcılığa şikâyette bulunmuştu. Avşar şikâyetinde, "Mahalledeki şarküteriye giderek, beni sormuş ve 'onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditvari konuşmuş. Sonra bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Korunma talep ediyorum ve bu kişiden şikâyetçiyim" dedi. Ömer Akbaba hakkında 4 ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına, onu rahatsız etmemesine karar verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Ömer Akbaba'nın savcılık tarafından ifadesi alındı.





"BENİ DÖVDÜRDÜ"

Hülya Avşar ile askerden önce merak için gittiği çekim setinde tanıştığını belirten Akbaba, "Daha sonra eniştemin otel işlerine bakan Osman isimli şahsın aracılığıyla Helin Avşar'la tanıştım. 'Askerden sonra yanıma gel' dediği için ilk önce Osman Bey'in yanına gittim. O da beni Helin Hanım'a yönlendirdi. Helin Hanım'ın vasıtasıyla Hülya Avşar'la konuştum. O da bana iş konusunda biraz beklememi söyledi" dedi. Helin Avşar ile anlaşamadıkları için görüşmeme kararı aldığını savunan Ömer Akbaba, "Aracılar laf taşıdığı için Helin Hanım geçen yıl çalıştığım fırına, Ali isimli şahsı göndermiş. Beni dövdürdü. Dayak nedeniyle Ali isimli şahsı Büyükçekmece Başsavcılığı'na şikayet ettim. Henüz sonuçlanmadı. Helin Hanım da savcıya verdiğim şikayete ilişkin ifadenin bir örneğini istedi. Ben de ona gönderdim. 10 Ocak günü Sarıyer Polis Merkezi'ne çağırdılar. Bir polis bana 'Helin Avşar'ın yine evine gitmişsin' dedi. Ben de, 'Hülya Hanım'ın haberi vardı' dedim" diye konuştu.





"ONLARIN YÜZÜNDEN ÇALIŞAMIYORUM"

Ömer Akbaba kendisinin dövülmesi olayıyla ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı'na giderek geçtiğimiz ekim ayında Helin Avşar ve Hülya Avşar'dan şikayetçi oldu. Akbaba şikayetinde, "Hülya Avşar ile Helin Avşar yaklaşık iki aydır adam tutarak beni tehdit ettiriyorlar. Çalıştığım işyerinde dönerciye 100 lira verdirerek beni işten kovdurdular. İki yıldır bunlar yüzünden hiçbir yerde çalışamıyorum. Beni mağdur eden ikisinden şikayetçiyim" dedi.