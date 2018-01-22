Selin Toktay bir zamanların en ünlü mankeniydi şimdi ise…

Özellikle 90'lı yıllardaki mankenlik modasının çok ünlü isimleri vardı. Ancak hepsi ortalardan kayboldu. Kimisi köşesine kendi kendine çekildi, kimisi ise evlendi. Nadir olanları ise hala mankenlik yapıyor. Evlenip köşesine çekilenlerden biri ise Selin Toktay'dı. Peki, Selin Toktay şimdilerde neler yapıyor. İşte Selin Toktay'ın son hali.
Giriş Tarihi: 22.1.2018 11:22Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 11:27
"YOLDA GÖRSEK TANIMAYIZ"
Çekici bakışlarıyla 90'lı yıllara damga vuran manken Selin Toktay mesleğini bırakıp evinin kadını oldu. 3 çocuk annesi Toktay'ın son halini gören "Yolda görsek tanımayız" dedi.