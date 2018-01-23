Ünlü oyuncu Ali Sunal evleniyor! Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade nişanlandı

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzadenişanlandı. Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal ikinci kez evleniyor. Ali Sunal Temmuz 2011’de oyuncu Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal, bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı. Peki Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade ne zaman evlenecek? Nazlı Kurbanzade kimdir? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 23.1.2018 11:57Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 12:52