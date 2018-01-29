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: bugün hapse mi giriyor?

Ünlü sanatçı 'e kötü haber geldi. aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle bugün ne girecek. Serengil, kendi programında açıklamalarda bulundu. Ancak gelen bir gelişmesine göre; Gülben Ergen şikayetini almak üzere harekete geçti ve bu nedenle Seren Serengil cezaevine teslim olamadı. Peki Seren Serengil cezaevine girecek mi? İşte son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:35
Son dakika: Seren Serengil bugün hapse mi giriyor?

'in yorumcu olduğu '' programında aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı.

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Son dakika: Seren Serengil bugün hapse mi giriyor?
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