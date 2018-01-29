Son dakika: Seren Serengil bugün hapse mi giriyor?

Ünlü sanatçı Seren Serengil'e kötü haber geldi. Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle bugün cezaevine girecek. Serengil, kendi programında açıklamalarda bulundu. Ancak gelen bir son dakika gelişmesine göre; Gülben Ergen şikayetini almak üzere harekete geçti ve bu nedenle Seren Serengil cezaevine teslim olamadı. Peki Seren Serengil cezaevine girecek mi? İşte son dakika haberleri…
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:09Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:35