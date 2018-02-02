Hedef 3 bin okula bağlama ve piyano

MÜZİK SINIFLARI GÜÇLENİYOR
Yavuz
Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı
ile birlikte öğrenciler için kolları sıvadı. Sanatçı, Aralık ayında müzik sınıflarının alt yapısını destekleme projesi kapsamında protokol imzaladığı MEB
yetkilileriyle dün bir kez daha bir araya geldi. Çalıştay yapılmasına karar verildi. BAĞIŞ KAMPANYASI
Bingöl,
projenin içeriğini anlattı: "Proje için bağış
toplanacak. Düzenlenecek çalıştayda öğretmenlerimize piyano ve bağlama eğitimi verilecek. Onlar da öğrencileri eğitecek. İlk etapta hedefimiz
, 3 bin okula piyano ve bağlama almak." 'BU ÇOCUKLARI TERÖRDEN KORUMALIYIZ' BİN YILIN OZANLARI
CRR'de
Bin Yılın Ozanları projesi kapsamında konser veren Yavuz Bingöl
, terör mağduru aileleri ağırladı. "Bu çocuklarımızı terörden korumalıyız" diyen Bingöl, çocuklar ve aileleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.