Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hedef 3 bin okula bağlama ve piyano

Hedef 3 bin okula bağlama ve piyano

, ile ortak yürüttüğü Enstrümansız Okul Kalmasın projesini anlattı: Müzikle uğraşan kötülük yapamaz. 3 bin okula bağlama ve piyano almak

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018
Hedef 3 bin okula bağlama ve piyano
MÜZİK SINIFLARI GÜÇLENİYOR
Yavuz Bingöl, ile birlikte öğrenciler için kolları sıvadı. Sanatçı, Aralık ayında müzik sınıflarının alt yapısını destekleme projesi kapsamında protokol imzaladığı yetkilileriyle dün bir kez daha bir araya geldi. Çalıştay yapılmasına karar verildi.

BAĞIŞ KAMPANYASI
Bingöl, projenin içeriğini anlattı: "Proje için toplanacak. Düzenlenecek çalıştayda öğretmenlerimize piyano ve bağlama eğitimi verilecek. Onlar da öğrencileri eğitecek. İlk etapta , 3 bin okula piyano ve bağlama almak."

'BU ÇOCUKLARI TERÖRDEN KORUMALIYIZ'

BİN YILIN OZANLARI
CRR'de Bin Yılın Ozanları projesi kapsamında konser veren , terör mağduru aileleri ağırladı. "Bu çocuklarımızı terörden korumalıyız" diyen Bingöl, çocuklar ve aileleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedef 3 bin okula bağlama ve piyano
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN