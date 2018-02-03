Ebru markasıyla beş yıl içinde dünya genelinde 500 mağaza açmayı hedefleyen Ebru Şallı, hayatının en heyecan verici dönemini yaşıyor. Şallı; markasını, beklentilerini ve kendisi hakkında bilinmeyenleri Cosmopolitan dergisine anlattı:

Sanırım Ebru markasını büyütme ve dünyaya açılma teklifi geldiği an, kariyerim boyunca kendimi en gururlu hissettiğim andı.

Kadınlar, sağlıkları ve güzellikleri adına çok şey bulabilecek mağazalarımda. Dolayısıyla Ebru'dan mutlu, yani yüzleri gülerek çıkacaklar.

Ebru markası altında yer alacak çok fazla ürün var; şampuan, kremler, avokadolu birçok ürün, pilates ve spor kıyafetleri, pilates dud'leri, kitaplar, özel eşyalar, detoks sular, renkli kozmetik gibi...

Markamla ilgili en büyük hayalim, tabii tüm dünyaya açılmak.

Kendime örnek aldığım kadın Sarah Breedlove. Çünkü yoktan var edip kendi kendine çalışarak maddi-manevi ciddi bir güce sahip oldu. Çalışkanlığının karşılığını da çok iyi aldı.

Bu aralar en çok dinlediğim müzisyen Zayn.

Tarzını beğendiğim ünlü Sienna Miller.

Kendim için hazırlanıp bir yerlere gittiğimde kendimi çok çekici hissederim.

Hakkımda insanların yanlış bildiği şey; çok yerim ama az yediğim sanılır.

Geçtiğimiz yıl mutlu olduğum çok an oldu.

Pilates yapamamak en büyük stres nedenim.

Evlilikten öğrendiğim en önemli şey; paylaşmak.

Aldığım en iyi tavsiye; herkese güvenmemek.

Kendimi en güçlü hissettiğim anlar en çok mutlu olduğum anlardır.

En çok Milano'da zaman geçirmeyi severim.

Başrolünde yer almak isteyeceğim film; 'Notthing Hill'.

Çalışmadığım zaman yoktur. Benim mesaim hiç bitmez. Ben 7/24 çalışmaktan mutluyum.

Zamanı tutabilecek süper güce sahip olmayı isterdim.

En sık bankacılık uygulamalarını kullanıyorum sanırım.

Işıl ışıl bakan gözler, pırıl pırıl bir cilt ve kendimi enerjik hissetmek; benim için sağlıklı olmak demektir.

Egzersiz motivasyonum düşük olduğunda moda girmek için yüksek mod müzik dinlerim ve bir kahve içerim.

Kış tatilini çok severim. Zaman bulabilirsem yapmanın hayalini kuruyorum.

Sebzesiz, çorbasız, maydanozsuz gün geçirmem.

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