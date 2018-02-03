'Sen Anlat Karadeniz' izleyiciyi büyüledi

Daha birinci bölümünün ardından kaleme sarılıp 'Bu dizi kadına şiddete karşı direnenlerin bayrağı olacak' demiştim. Atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' daha ikinci haftasında izleyicinin gönlünü çelip reytinglerin zirvesine kuruldu. Total grubunda ilk sıraya yerleşen dizi, AB grubu ve ABC 1 kategorisinde ikinciliği elde edip müthiş bir ivme yakaladı. 'Sen Anlat Karadeniz'in reyting başarısını daha da değerli kılan ise, yayınlandığı ilk günden bu yana çarşamba günleri birinciliği kimselere bırakmayan, karşısındaki pek çok yapımı ezip geçen, neredeyse tamamına erken final yaptıran TRT 1'in fenomen dizisi 'Diriliş: Ertuğrul'u geçmesiydi.

Görünen o ki 'Sen Anlat Karadeniz'; ezilen, hor görülen, aşağılanıp şiddete maruz kalan kadının empati kurduğu bir sosyal platforma dönüşmüş. Kendisine işkence eden bir adamdan çocuğuyla birlikte kaçıp Karadeniz'e sığınan 'Nefes'in 'Tahir'le arasında gelişecek imkansız aşk; aslında direnişin, umudun, kadınca baş kaldırmanın kıyı feneri, bayrak direği olacak.

İki haftadır diziyle ilgili köşemize çok sayıda övgü mesajı geliyor. Özellikle kadın okurlarımız, diziyi gözyaşları içinde ama içlerinde umut yeşerterek seyrettiklerini söylüyorlar.

Burada isimlerini vermekten kaçındığım pek çoğu ise 'Ben de 'Nefes'in yaşadıklarını birebir yaşadım. Ama onun gibi direnecek gücü, kaçıp sığınacak yeri bir türlü bulamadım' diyor.

Sen Anlat Karadeniz 3. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dizinin ikinci bölümünde yer alan 'Zulmetme Karadeniz' ağıtı ise sosyal medyada adeta patladı. Dizi için özel olarak bestelenen ağıtı, Ayşe Nur Kolivar seslendirdi, sözlerini dizinin senaristleri Ayşe Ferda İryılmaz ve Nehir Erdem yazdı. Bestesini ise Ender Gündüzlü, Metin Arıgül ve Ayşe Nur Kolivar yaptı. İşte seyircinin yüreğine adeta mıh gibi çakılan, hikayenin tüm duygusunu odalarımıza dolduran 'Zulmetme Karadeniz'in sözleri:

'Dağlama yüreğimi

Almak öyle kolay mı

Bu candan nefesimi

Dar oldu bana dünya

Geri ver sevdiğimi

Geri ver nefesimi'

Sen Anlat Karadeniz 2. Bölüm'e damga vuran şarkı: İşte Ayşenur Kolivar'dan 'Zulmetme Karadeniz' türküsü