‘Ayak oyunlarını, dedikoduyu bırakıp herkes işine baksın’

Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ahmet Koç, 'mağdur edildiği' iddiasıyla kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek dört yıl önce dava açmıştı. Koç, mücadelesinde sonuca ulaştı ve Yargıtay tarafından beraat kararı onandı. Olayın ardından Ahmet Koç, sert ifadelerle MÜYORBİR yönetimi ve Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Arif Sağ hakkında konuştu. Ahmet Koç'un açıklaması şöyle: "MÜYORBİR yönetiminin iftirası sonlandı, kumpas ve kurgu çöktü. Beraat kararım bugün Yargıtay'ca kesinleşip onandı. Dört yıl önce başkanlığımı çok başarılı bir şekilde sürdürürken bana oyun tezgahlayan MÜYORBİR yönetiminin kumpası, taraflı ve dolu gelmiş bir müfettişin beni hiçbir belgeye dayanmadan yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlaması sonucunda kendimi ağır ceza mahkemesinde dolandırıcılıktan yargılanırken hakim karşısında bulmuştum. Ve daha ilk mahkemeye bile çıkmadan olayın medya ve her yerde duyurulması, üyelere SMS atılması, bu iddiaları fırsat bilip beni suçlayan MESAM, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) yönetimleri...

'BİLDİĞİM GERÇEKLERİ KONUŞACAĞIM'

?Bu olaydan dolayı MÜYORBİR'den ihraç edilmem, genel kurullara alınmamam, seçime sokulmamam... Ama ağır ceza reisi bu kumpası yutmayarak daha ilk celsede beraatimi veriyordu. Ve gerekçeli kararda beni aklarken, MÜYORBİR yönetiminin bana düpedüz ayak oyunları kurduğunu, dedikodu maiyetindeki konuların mahkemeye getirilmemesi gerektiğini sert bir şekilde yazıyordu. İhracım daha kesinleşmemişken 'Ahmet Koç'un ihracı kesinleşmiştir' diye SMS atan MÜYORBİR Yönetimi, ihracım Yargıtay'ca bozulup geri dönmesine rağmen yalanlarından utanmayarak günü ve genel kurulu kurtarıyordu. Şimdi "Ahmet dolandırıcılıktan aklansın, başımın üstünde yeri var" diyen Belkıs Akkale, işte aklandım. (Zaten aktım.) Peki sen ak mısın? Savcılık soruşturması kapsamında dolandırıcılık ve yankesicilik masasına tıpış tıpış gidip ifade vermişsin... Seninle ilgili tüm bildiğim gerçekleri artık konuşacağım, medyadan takip edebilirsin. Ağabeyim bildiğim Edip Akbayram, sen ak mısın? Duyduğuma göre hakkında yürütülen savcılık soruşturması için dolandırıcılık ve yankesicilik masasına ifade vermemek için rahatsızlığını bahane ediyormuşsun. Ama her hafta MÜYORBİR toplantılarına gidip 'huzur hakkı'nı alıyorsun... Takibimdesin...

'FRAGMAN BİTTİ, FİLM ŞİMDİ BAŞLIYOR'

?Bir gazeteye "Ahmet dolandırıcılıktan masadan alındı" diyerek gerçekleri çarpıtan Burhan Şeşen, demek ki dolandırıcı değilmişim. "Adam Ağır Ceza'da yargılanıyor, içeri almayın" diyen kararmış yürek Arif Sağ, sana bir şey söylemiyorum. Zaten kendi kendini yiyip bitiriyorsun. 'Kurt sabahı eder, ama yediği soğuğu unutmaz' derler. Biz de bu sıkıntıları bize yaşattıran sözde sosyal demokrat kumpasçıları unutmuyoruz, unutmayacağız... Bu iftiralara karşı hukuksal tüm haklarımızı kullanacağız. Dedikodu ve ayak oyunlarını bırakıp herkes işine baksın. Tüm meslek birliklerinin böyle çalışması gerektiğini gerekçeli karar göstermiş oldu. Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor."