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Eski eşinin hediyesini çıkarmıyor

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018
Eski eşinin hediyesini çıkarmıyor

Sunucu , önceki gün Etiler Serafina Restaurant'dan çıkarken görüntülendi. Oğlu Demir ile Dubai tatilinden dönen sunucu, "Çok eğlendik. Kış tatilini güneşlenerek geçirmek güzel oldu" dedi. 2013'te işadamı ile tek celsede boşanan Yıldız'ın boynundaki kalp şeklindeki pırlanta kolye dikkatlerden kaçmadı. Yıldız, kolyenin özel bir anlamı olup olmadığı sorusuna, "Oğlum aldı. İlk Anneler Günü hediyem. Yıllardır boynumdan çıkarmamaya çalışıyorum" diye cevap verdi. Eski eşi Serter'in aldığı hediyeyi boynundan çıkarmadığı anlaşılan sunucu, "Kolay gelsin" diyerek oradan uzaklaştı.

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