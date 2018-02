Bu şarkı, benim tek ölümsüz eserim olacak

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerlerimiz için 'Yakında Döneceksin (Mehmedim)' isimli bir şarkı yaptı. SABAH Gazetesi'nin teklifi üzerine bu parçayı bestelemeye karar verdiğini söyleyen Akçıl, "Bu, bugüne kadar yaptığım en büyük eser" dedi. Yakında Kilis'e gidip Bordo Bereliler ve tüm rütbeli askerler için 'Yakında Döneceksin (Mehmedim) şarkısını seslendireceğini belirten Akçıl, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu...

Yaptığınız her şarkı hit oluyor. Nedir bu işin sırrı?

Bunun bir sırrı yok açıkçası. Her seferinde "Bitti, bundan daha iyisini yapamam" diyorum ama sonra daha iyisini yapıyorum. Bana Allah'ın bir lütfudur iyi şarkı yapabilmek... Allah'a her zaman şükrediyorum bu yeteneğim için. Maneviyatı ve matematiği birleştiriyorum bestelerimde. Halkın nabzını da iyi tuttuğuma inanıyorum. Türk halkının ruhunu, tarzını, tavrını, duygusunu ve nelere tepki vereceklerini bildiğimi düşünüyorum. Bütün bunları da şarkılarımda birleştiriyorum. Starlığı insanlardan uzak yaşamak olarak görmüyorum.

Sizin için yeri çok özel olan bir besteniz var mı?

Aslında ayırt edemiyorum. Çocuklar son oyuncaklarını daha çok severmiş gibi hisseder ya... Ben de hep son yaptığım şarkıyı, diğerlerine göre daha çok seviyormuşum gibi hissediyorum ama yenisini yapınca da gönlüm ona kayıyor. Tüm bestelerimin yeri benim için özel. Başarı çıtamı hep kendi yaptıklarım üzerinden belirlerim, başkasına göre değil. Hayatımın birincisi de, ikincisi de benim. Rekabeti hep kendi içimde yaşıyorum.



Sizi etkileyen besteciler kimler?

Müzikal anlamda Selami Şahin ve Yıldız Tilbe'nin ruhunu çok seviyorum. İçinden geldiği gibi, samimi söylenen besteler, beni her zaman çok etkiler. Onno Tunç'un da bestelerini çok severim. Yabancı sanatçılar arasından da Sade, Sting ve George Michael'ın müziğime etkisi olmuştur.



İrem Derici, Mustafa Ceceli gibi isimlerle birçok projeye imza attınız. Aranızda hiç rekabet olmuyor mu?

İrem, rekabete son vermek için "Uçak düşsün ama sadece Sinan ölsün!" demiş. Demek ki, rekabet epey kızışmış durumda! Şaka yapıyorum tabii ki.. 'Kıymetlim'i Mustafa ve İrem'e, 'Arada Sırada'yı Ajda Pekkan'a, 'Biri Bana Gelsin'i Ferhat Göçer'e, 'Rüya'yı Ziynet Sali'ye vermeseydim, kıskanıp kendim söylemeye çalışsaydım, bu denli ses getirmeyecekti bu şarkılar. Ama kendim söylediğim şarkılar da verdiklerimin üzerinde dinleniyor. Yani her şarkının bir kaderi var. Bestelerimin, diğer müzisyenlerin yorumuyla popüler olmasını kıskanmam.

SEVGİLİM OLMASA DA YALNIZ DEĞİLİM



Sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahipsiniz. Dinleyicilerinizle aranızda nasıl bir bağ var?

Ayda 100-150 bin mesaj alıyorum sosyal medya hesaplarımdan... Kızların ağırlıkta olduğu bir fan kitlesine sahibim. Onlarla beraber büyüyoruz ve aramızdaki bağ gitgide güçleniyor. Takipçilerim iyi ve kötü anlarımda her zaman beni sahiplendi. Onlar olduğu için, sevgilim olmasa da kendimi yalnız hissetmiyorum.



Kimlerle beraber müzik yapmaktan keyif alıyorsunuz?

Bugüne kadar Ajda Pekkan'dan Hande Yener'e, İzel'den Demet Akalın'a, Ziynet Sali'den İrem Derici'ye kadar birçok isimle düet yaptım. 'Keşke şu isimle de düet yapsaydım' diye ukde kalmadı içimde. Yabancı müzisyenlerle de düetlerim oldu. Şimdi de Bulgaristan'ın divası Andrea ve dünyaca ünlü bir isim olan Costi ile yaz için üçlü bir çalışmamız olacak.



Eurovision Şarkı Yarışması'na bestenizle tekrar katılmak ister misiniz?

Böyle bir teklif geldi iki yıl önce, kabul ettim. Atiye ile düet yapacaktık ancak ülkemiz katılmayınca bu proje rafa kalktı. Milli duyguları yüksek bir genç olarak Türkiye'yi hem Avrupa'da, hem de dünyanın diğer bölgelerinde temsil etmek benim için onurdur. Bayrağımı, sanatımla dünyanın her yerine taşımak isterim.



15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı en sert tepki gösteren sanatçılardan biri oldunuz. Şimdi de sosyal medyada Zeytin Dalı Operasyonu'na destek veriyorsunuz. Sanat dünyasında sizin gibi cesur davrananların sayısı çok değil. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?

Ortamı tartarak, iki-üç gün sonra genel havaya bakarak paylaşım yapanlara ben çok alıştım. Ben onlara 'internetleri gecikmeli' diyorum. Bir fikrin varsa bunu savunmak zorundasın. 'Etliye sütlüye karışmayayım' dememek gerekiyor. Sanatçı olmak bunu gerektirir. Sanatçı, ülkenin sorunlarıyla da yakından ilgilenmelidir. Yoksa para kazandığın, sanat icra ettiğin ve sevildiğin yere yani ülkene ihanet etmiş olursun.

BU BİR SAVAŞ DEĞİL



Zeytin Dalı Operasyonu'na yönelik düşünceleriniz nedir?

Türk halkı, ordumuzla tek yürek oldu bu süreçte. Milli birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Zeytin Dalı Operasyonu ile herkese dünyanın beşten büyük olduğunu gösterdik. Ülkemizin ve ordumuzun gücüyle bir kere daha gurur duyduk. Allah'ın izniyle; ordumuz, sınırımızdaki tüm terörist yapılanmaları temizleyecek.



İçinde sanatçıların da olduğu bir grup savaşa hayır bildirisi yayınladı. Siz bu bildiriyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir kere savaş iki ülke arasında olur. Bu bir savaş değil. Türkiye, teröristleri temizlemeye yönelik operasyon yapıyor. Bunu savaş olarak nitelendirmek çok yanlış. 'Savaşa hayır' diyenlere ve bu bildiriyi yayınlamalarına her açıdan karşı çıkıyorum ve yanlış buluyorum.

2023'TEN ÇOK UMUTLUYUM



Geçmişle kıyasladığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz?

Ülkemiz her geçen yıl çok daha iyi bir noktaya gidiyor, her yıl biraz daha güçleniyor. Ekonomide de çok güzel başarılar elde ettik. Özellikle 2023 ve sonrasından çok umutluyum. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye her alanda ivme kazandıracağını düşünüyorum. Zaten referandumda 'Evet' diyerek başkanlığı desteklemiştim. Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyorum; çok özel bir lidere sahibiz. Cumhurbaşkanımız, sanata ve sanatçıya çok değer veriyor ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin her alanda çok daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Benim derdim, o parti bu parti değil; Türkiye'nin daha da güçlenmesi ve ileri gitmesi...

ÜSTEĞMENİ OYNAYACAĞIM



Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

Şu anda beni çok heyecanlandıran bir teklif geldi. 'Nefes: Vatan Sağolsun'un senaristi yeni bir asker filmi yazıyor. Bu filmde üsteğmeni canlandıracağım. Sinemaya böyle bir rolle adım atmak çok güzel olacak benim için. Bunun dışında, yakında açıklayacağımız bir televizyon şovu için de son aşamaya geldik. Bu program için ayrıca heyecanlıyım.

KİLİS'E GİDİYORUM

Mehmetçiğimiz için moral konserleri vermeyi düşünüyor musunuz?

İlk defa açıklıyorum; önümüzdeki günlerde Kilis'e gidiyorum. Bordo Bereliler'i ziyaret edip tüm rütbeli askerlerimize 'Yakında Döneceksin (Mehmedim)' şarkısını söyleyeceğim. Suriye sınırında sıfır noktasında bunu yapacağım. Moral konserleri vermek, bir sanatçı olarak beni hem mutlu ediyor, hem de gururlandırıyor.

'DÜM TEK TEK' GİBİ BİR PARÇA DAHA YAPARSAM, BU KEZ KENDİM SÖYLEYECEĞİM



Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorsunuz. Uluslararası alanda albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Düşünebilirim ama bizim telaffuzumuz, onların kabul ettiği düzeyde olmuyor hiçbir zaman. Ama eğer kendi melodilerimizi de eklersem ve tekrar 'Düm Tek Tek' zekasında bir şarkı yaparsam, bu kez kendim söyleyip yurt dışına açılmak istiyorum. Yurt dışında da dinleyici kitlem var, oradaki konserlerimde bunu görüyorum. Bu yüzden de uluslararası alanda şansımı denemek istiyorum tekrar. Bunu yapmazsam gözlerim açık gider. Türkiye'den dünyaca tanınan bir müzisyenimiz çıkmadı henüz.



Sizce bunun sebebi nedir?

Bizim sanatçılarımız bu konuda biraz üşengeç. Türkiye'de düzenimiz var, para kazanmaya devam ediyoruz diye yurt içine kilitlenip kalmamamız lazım. Bunu çok çalışarak başarabiliriz. Sadece dille olmuyor bu işler; çok iyi kurgulanmış bir çalışma gerekiyor.

?GUNAYDIN'IN TEKLİFİ ÜZERİNE BESTELEDİM

Afrin'deki Mehmetçiğimiz için yaptığınız 'Yakında Döneceksin (Mehmedim)' şarkısını hangi duygularla bestelediniz?

Gazetenizden bana gelen bir teklif üzerine yaptım bu besteyi. Sevgili Sinan Özedincik, beni arayıp Mehmetçiğimiz için bir beste yapmamı istedi. Normalde bir besteyi yapabilmek için en az bir hafta beklerim. Sinan Bey, beni öğleden sonra aramıştı. Akşam 21.00 gibi bir anda şarkının melodisi ve sözleri geldi. İlk önce telefonuma kaydettim, sonra evden çıkıp kemancı ve iki vokalistimle stüdyoya girdim. Sabaha karşı şarkıyı bitirip sosyal medyada paylaştım. Üç saatte 100 bin kişi dinledi.



Sözleri de, müziği de çok etkileyici gerçekten şarkının...

Bu şarkıda Sinan Akçıl olarak ön plana çıkmak istemiyorum. Bu parça, kalemim yoluyla Türk milletinin Mehmed'ine seslenişidir; ben sadece vesile oldum. Şarkının tüm haklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Parça yayınlandıktan sonra askerlerimizin, şehit ve gazilerimizin aileleri ile klipte eşini görüp ağlayan eşlerden sayısız mesaj aldım. Allah hepsinden razı olsun. Bugüne kadar 100'den fazla hit şarkı yaptım ama bu şarkı benim ölümsüz olacak tek eserimdir; gelmiş geçmiş en büyük şarkımdır 'Yakında Döneceksin (Mehmedim)'.

'Yakında Döneceksin (Mehmedim)' parçasının telif haklarını TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Sinan Akçıl'a Mehmetçiğimizden teşekkür geldi... Sosyal medyada bir mesaj yayınlayan Mehmetçik Vakfı, 'Tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına Sinan Akçıl'a teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

İZEL'E VEFA BORCUM VARDI



Sevgililer Günü için İzel'le bir projeye imza attınız. Nasıl bir şarkı oldu?

İzel, çok sevdiğim ve önem verdiğim bir ses. Bence Türkiye'deki en iyi romantik ses o. Müzikten soğuma evresine girdiği bir dönemdeyken İzel'i müziğe ısıtmaya karar verdim. Çünkü İzel'e bir vefa borcum vardı. İlk Altın Plak ödülümü, ona verdiğim 'Anlayamazsın' şarkısıyla almıştım. Sezen Aksu'nun yanında aranjörlük yaptığım dönemde, İzel'e besteci olduğumu söyleyip gitarla 'Anlayamazsın'ı çalmıştım. Şarkı çok beğenilmişti ve albüm 100 binin üzerinde satmıştı. İzel de şirkete mektup yazıp "Sinan Akçıl ile albüm yapacağım" demişti. İzel'in bana destek olması çok önemliydi benim için. O yıllarda yaşım küçük olduğu için müzik şirketleri çok ciddiye almıyordu besteciliğimi. Bu durum beni biraz demoralize etmişti, müzikten soğumuştum. İzel'in arkamda durması beni müziğe tekrar bağladı. Ben de şimdi aynı şekilde İzel'e destek veriyorum. Behzat Gerçeker'in orkestrası ile İzel'i buluşturdum. İzel ile düet yaptığım 'Teşekkürler Sevgilim' ENBE Orkestrası'nın çıkış şarkısı oldu.

TUBA KALÇIK