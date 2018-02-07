‘Konuşacak bir şeyi olmayan susar’

İbrahim Kutluay
ile çekişmeli boşanma sürecini geride bırakan Demet Şener
, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan Şener, gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladı. Şener'e Kutluay'dan boşandıktan sonra yaptığı "Her şey daha yeni başlıyor" açıklaması hatırlatıldı. Bu konu hakkında konuşmayacağını söyleyen Şener, "Yargıtay süreci devam edecek. Şu an sadece kesinleşen şey boşanmamız" dedi. Demet Şener, Kutluay'ın kendisini aldattığı Edvina Sponza'yı kastederek "Bu Yargıtay süreci hanımefendiye karşı mı?" diye soran bir gazeteciye "Hanımefendi diyemeyeceğim ben! Diğer kadına karşı yargı süreci devam edecek" diye yanıt verdi.
Şener, olayların başından itibaren Kutluay ve Sponza'nın sessizliğini korumasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bir insanın konuşacak şeyi varsa konuşur. Konuşacağı bir şey yoksa konuşmaz. Benim elimdeki kanıtlar kesindir. 'Ben yaptım, hatalıyım' demek tabii ki erdemdir. Susma hakkını kullanmak bir tarzdır."
Aynı zamanda açtığı davaların hepsinin açık bir şekilde görüleceğini belirten Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Kendileri basın yasağı koyduramadı, ret yedi. Öyle kolay değil basın yasağı koydurmak; herkese vermiyorlar. Benim davamda vardı, bizler kendimiz istemiştik ama bazı şeylerin yüzeye çıkması bazı insanlar için çok iyi olacak."