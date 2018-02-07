Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Konuşacak bir şeyi olmayan susar’

‘Konuşacak bir şeyi olmayan susar’

’dan boşanan , eski eşinin sessiz kalmasıyla ilgili “Bir insanın konuşacak şeyi varsa konuşur, yoksa konuşmaz. Elimdeki kanıtlar kesindir. ‘Ben yaptım, hatalıyım’ demek erdemdir” dedi

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
‘Konuşacak bir şeyi olmayan susar’
ile çekişmeli boşanma sürecini geride bırakan , önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Mağazaları gezip alışveriş yapan Şener, gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladı. Şener'e Kutluay'dan boşandıktan sonra yaptığı "Her şey daha yeni başlıyor" açıklaması hatırlatıldı. Bu konu hakkında konuşmayacağını söyleyen Şener, "Yargıtay süreci devam edecek. Şu an sadece kesinleşen şey boşanmamız" dedi. Demet Şener, Kutluay'ın kendisini aldattığı Edvina Sponza'yı kastederek "Bu Yargıtay süreci hanımefendiye karşı mı?" diye soran bir gazeteciye "Hanımefendi diyemeyeceğim ben! Diğer kadına karşı yargı süreci devam edecek" diye yanıt verdi.
Şener, olayların başından itibaren Kutluay ve Sponza'nın sessizliğini korumasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bir insanın konuşacak şeyi varsa konuşur. Konuşacağı bir şey yoksa konuşmaz. Benim elimdeki kanıtlar kesindir. 'Ben yaptım, hatalıyım' demek tabii ki erdemdir. Susma hakkını kullanmak bir tarzdır."
Aynı zamanda açtığı davaların hepsinin açık bir şekilde görüleceğini belirten Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Kendileri basın yasağı koyduramadı, ret yedi. Öyle kolay değil basın yasağı koydurmak; herkese vermiyorlar. Benim davamda vardı, bizler kendimiz istemiştik ama bazı şeylerin yüzeye çıkması bazı insanlar için çok iyi olacak."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Konuşacak bir şeyi olmayan susar’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN