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’da deprem!

Yolsuzluk, hizipçilik ve adam kayırma iddialarıyla çalkalanan ’da şok gelişme! ile birlikte beş üye, yönetim kurulundan istifa ediyor

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
MESAM’da deprem!
11 YÖNETİCİNİN 5'İ
Müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak gelişme! 'ın "Şeffaf yönetim anlayışı şart!" diyerek başkanlıktan istifa etmesinin ardından yoğun tartışmaların olduğu 'da şok bir gelişme yaşandı: 11 kişilik MESAM Yönetim Kurulu üyesinin beşi istifa kararı aldı.

İŞTE O ÜYELER
Orhan Gencebay, , Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, mevcut yönetimle yollarını ayırma kararı aldı. Bu beş önemli ismin, bugün bir basın toplantısı yaparak kendilerini istifaya sürükleyen nedenleri açıklayacağı öğrenildi.
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MESAM’da deprem!
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