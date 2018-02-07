MESAM’da deprem!

11 YÖNETİCİNİN 5'İ
Müzik
dünyasında taşları yerinden oynatacak gelişme! Orhan Gencebay
'ın "Şeffaf yönetim anlayışı şart!" diyerek başkanlıktan istifa etmesinin ardından yoğun tartışmaların olduğu MESAM
'da şok bir gelişme yaşandı: 11 kişilik MESAM Yönetim Kurulu üyesinin beşi istifa kararı aldı.
İŞTE O ÜYELER
Orhan Gencebay, Fuat Güner
, Suat Suna, Ahmet Selçuk İlkan ve Recep Ergül, mevcut yönetimle yollarını ayırma kararı aldı. Bu beş önemli ismin, bugün bir basın toplantısı yaparak kendilerini istifaya sürükleyen nedenleri açıklayacağı öğrenildi.