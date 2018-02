BUGÜN NELER OLDU

Deneyimli radyocu Ayhan Güngör, bilinen adıyla Hopdedik Ayhan , 93.5 frekansında yayın yapmaya başlayan Radyo Turkuvaz bünyesine dahil oldu. Her akşam 18.00-21.00 saatleri arasında dinleyicilerle buluşan Hopdedik Ayhan, GÜNAYDIN'a konuştu...Radyo Turkuvaz çok önemli çıkış yapmıştı ama bazı frekans sorunları sebebiyle o dönem ara vermiştik. Yöneticilerimiz günün birinde yine buluşacağımızı söylemişti. O arada ben iki radyoda çalıştım ama aklım hep Radyo Turkuvaz'daydı. Bizimkisi yarım kalan bir aşk hikayesi gibi. Hikayemize başlamış ve devam ettirememiştik, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.Evet, aynı heyecan devam ediyor. Fatih Terim 'in "Nerede kalmıştık?" dediği gibi ben de geri dönüşümü o tweet'le ilan ettim. Stüdyoya girer girmez her şeyi bıraktığım gibi buldum. Çok mutlu oldum. En kısa zamanda eski günlerine döndürmeye çalışacağız radyomuzu.Evet. İstanbul'da 93.5'te yayındayız. Şu ana kadar yaklaşık 40 ilde yayına geçtik. Başta genel müdürümüz Haluk Çimen olmak üzere yöneticilerimiz, verdikleri sözleri tutarak neredeyse her ay yeni merkezler açıyor. Türkiye'nin tamamına yayılmaya gayret göstereceğiz.Yeni bir ekibimiz var. Sabah Uğur Eracil, haber içerikli müzik programı yapıyor. Ardından radyoya yeni kazandırdığımız Ferhat Hakan mikrofonu devralıyor. Öğle kuşağında bir radyo markası Gönül Dostu Füsun seyirciyle buluşuyor. 'Utku'yla İstekler' programından sonra 18.00-21.00 arası ben yayına giriyorum. Benden sonra Erdem'le bitiriyoruz.Radyonun genetik şifresine baktığınızda; SABAH ve Atv grubunun şifresini olduğu gibi taşıdığını görüyoruz. Biz sokaktaki insanın duygularına tercüman olmaya çalışacağız. Acıya ve gözyaşına duyarsız kalmayacağım. Mutluluk haberlerini de bolca vereceğimiz bir radyo olmak istiyoruz. Yerli ve milli bir kimliğimiz var. İl il gezeceğiz.Çok yakında sanatçı dostlarımızı ağırlamaya başlayacağız. Sadece aynı şarkıları çalan bir radyo olmayacağız. Her tarzın en iyisini çalmaya özen göstereceğiz. Demet Akalın da çalacağız, Hande Yener de. Onların aralarındaki kavgalar bizi ilgilendirmiyor. Yeri geldiğinde iyi bir arabesk şarkı çıkarsa onu da çalacağız. Mesela Serkan Kaya'yı yıllar önce çaldığımızda bize burun kıvıranlar, şimdi Kaya'nın konserinde yer bulamıyor.Eskiden biz şarkıları tanıtıyor, patlatıyorduk. Radyoların bu görevi yeniden üstlenmesi gerekiyor. Bunda radyocuların suçu olduğuna inanıyorum. Albüm dinlemeyi bıraktılar, 'Bu şarkıyı ben parlatayım' derdine düşmediler. Hit müzik çalacağız diye sürekli aynı şarkıları döndürmeye başladılar. Dinleyicilerin de bu noktada biraz sabırlı olması, yeni bir şarkıya kulak kabartması, hemen radyoyu kapatmaması, yeni çıkan şarkıcıya toleranslı olması lazım.'Ben radyocuyum sesim bana yeter, tipimi ne yapacaklar?' diye düşündüm. Keşke daha çok görünseymişim. İşimi sahneye taşıyınca bilinirliğin daha etkili olduğunu fark ettim. Belki TV'de daha fazla program yapabilirdim. Sosyal medyada yüzümün görünmesiyle beraber artık daha fazla kitleye erişiyorum.Sadece kendi adıma değil, tüm radyocular adına konuşayım. 'Zalim'le inanılmaz bir çıkış yapan Yalın'ın üzerinde emeğimiz olduğunu düşünüyorum. Radyo kökenli şarkıcı Fergan Mirkelam, 'Her Gece' ile bir gecede şöhret oldu. O da radyolar sayesinde bugünlere kadar geldi. Allah rahmet eylesin Murat Göğebakan 'Ben Sana Aşık Oldum Bir Tanem' şarkısıyla radyolarda patlamış olan şarkıcılardandı.