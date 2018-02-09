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Son altı yılın en çok izlenen dizisi: 'Sen Anlat '

Sen Anlat yine zirvede! Yeni yılda adından en çok söz ettiren, 'nin fırtınalar estiren dizisi '', çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve ’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği iddialı dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’in üçüncü bölümü Tüm Kişiler’de %18,44 izlenme oranı ve %35,77 izlenme payı aldı. atv'nin iddialı dizisi son 6 yılın en çok izlenen dizisi olmayı başardı

Giriş Tarihi: 9.2.2018 14:01 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 15:10
Son altı yılın en çok izlenen dizisi: 'Sen Anlat Karadeniz'

Türk televizyon tarihinde 2012 – 2018 yılları arasında, geçen Çarşamba akşamına kadar 10.717 dizi bölümü yayınlandı. Sen Anlat bu son altı yıl içerisinde tüm kişilerde %18,44 izlenme oranıyla bu dalda birinciliği ele geçerdi.

'Sen Anlat Karadeniz' zirveye oturdu

Dizinin yönetmen koltuğunda , Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; , , Mehmet Ali Nuroğlu, , ve 'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

4. BÖLÜM FRAGMANI ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

'' 4. bölüm fragmanı yayınlandı. 'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' ekranlara gelen en son bölümüyle reytinglere damgasını vurdu. Henüz 3. bölümü yayınlanan dizi rakiplerini geride bıraktı. Sevenleri yeni bölümün ardından internette 4. bölüm fragmanını aratmaya başladı. İşte 'Sen Anlat Karadeniz'in 4. bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Son altı yılın en çok izlenen dizisi: 'Sen Anlat Karadeniz'
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