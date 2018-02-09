Son altı yılın en çok izlenen dizisi: 'Sen Anlat Karadeniz'

Türk televizyon tarihinde 2012 – 2018 yılları arasında, geçen Çarşamba akşamına kadar 10.717 dizi bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz bu son altı yıl içerisinde tüm kişilerde %18,44 izlenme oranıyla bu dalda birinciliği ele geçerdi.

Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

4. BÖLÜM FRAGMANI ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

'Sen Anlat Karadeniz' 4. bölüm fragmanı yayınlandı. atv'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' ekranlara gelen en son bölümüyle reytinglere damgasını vurdu. Henüz 3. bölümü yayınlanan dizi rakiplerini geride bıraktı. Sevenleri yeni bölümün ardından internette 4. bölüm fragmanını aratmaya başladı. İşte 'Sen Anlat Karadeniz'in 4. bölüm fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 4. bölüm fragmanı yayınlandı!