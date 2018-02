Dedem ıı. Abdülhamıd heybetli, kibar ve adil bir insandı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de hayata gözlerini yumdu. Ulu Hakan için bugün, vefatının 100'üncü yıl dönümü nedeniyle mevlit okutulacak.

Adana Merkez Sabancı Camii'nde saat 12.00'de başlayacak mevlidi, II.

Abdülhamid'in Adana'da yaşayan torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars okutacak. Tars ile II. Abdülhamid'i konuştuk...

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN ÇİZDİĞİ ‘DEREYOLU’ TAM GAZ DEVAM EDİYOR!



Son dönemde Osmanlı tarihine karşı müthiş bir sahiplenme var; diziler, kitaplar, filmler... Bu konuda sizin gözlemleriniz nedir?

Bu durumu neye bağlıyorsunuz ya da bu sahiplenmeyi yeterli buluyor musunuz?

Ben, Türkiye'ye 1974 yılında geldim.

Bu nedenle Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında çok fazla yorum yapamam. Bildiğim kadarıyla, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, fetihleri ve padişahlarımız, ülkemize getirdikleri yenilikler her zaman sahiplenilerek öğrencilere aktarıldı.

Tarih kitaplarımızda Osmanlı her zaman vardı. Diziler konusuna gelince... Ben pek fazla televizyon izlemiyorum. Osmanlı döneminde geçen dizilerde çok fazla abartı var. Bir dizi eğer Osmanlı'yı anlatıyorsa; daha gerçekçi olmalı, doğru bilgilerle yapılmalı. Diziyi izlenir kılmak için ihtişamlı gösteriliyor olabilir ama amaç halka tarihi gerçeği göstermek ise, dizinin başında veya sonunda küçük bilgi metinleri ile esinlenilen kaynak bilginin tamamı akan bir yazı ile verilmeli diye düşünüyorum.

ll. Abdülhamid, Osmanlı döneminin en tartışmalı padişahlarından biri. Bazıları tarafından her daim baş tacı edildi, Ulu Hakan olarak tanımlandı. Peki, ona Kızıl Sultan ismi takarak haksızlık edenler kimlerdi ve bunu hangi maksatla yaptılar?

Kimler bu karalama kampanyasına destek verdi ya da alet oldu?

Dünya tarihine bakıldığında; sadece bizim ülkemizdeki liderler değil, birçok ülkedeki liderler için aynı durum söz konusu. Her zaman birileri takdir eder, onaylar, saygı duyar; öte yandan başka bir düşünce biçimi o kişiyi eleştirir, kabul etmez. Tarih; tartışmaları, savaşları, kayıpları ve kazançları ortaya çıkararak yazılır.

Şunu bilmemiz gerekir ki; geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine sahip çıkamaz. 33 yıl ülkeyi yöneten bir hükümdarın bu sürede ülkeyi getirdiği yer, ülkeye kattıkları, bulunduğu şartlar, politik ilişkileri doğru olarak ve objektif bir şekilde yorumlanmalı.

Bu sürede günün şartlarına bağlı olarak yanlış kararlar da verilmiş olabilir ama bununla birlikte kazandırdıkları ve doğru faaliyetleri de konuşulmalı. Tarihi incelersek; Kızıl Sultan sıfatının, dış ülkelerin kendi çıkarları nedeniyle desteklenen azınlıkların başkaldırılarını ve Ermeni isyanını bastırmak için aldığı sert tedbirler nedeniyle Fransız yazar Albert Vandal tarafından ortaya atıldığını görürüz. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri, bunu propaganda malzemesi yaparak kendilerine avantaj sağlamıştır. dedemle gurur duyuyoruz

ll. Abdülhamid'e dair tüm bildiklerimizi biz hep kitaplardan öğrendik. Mutlaka bir de bilmediğimiz yanları vardı...

Ailenizden aktarılan bilgiler ışığında bize nasıl bir ll. Abdülhamid portresi çizersiniz?

Maalesef büyük dedemiz ile yaşama şansımız olmadı. Her zaman dedemize saygı duyarak ve onunla gururlanarak büyütüldük. Aile içinde büyük dedem ile ilgili hep heybeti, ciddiyeti, nezaketi, politik zekası ve verdiği tüm kararlarda çok adaletli bir insan olduğu konuşuldu.

PADİŞAH ARŞİVİNDEN İSTANBUL'DA YAŞAM



II. Abdülhamid'in bu memleket için yaptığı yüzlerce şey arasında size göre öne çıkanlar hangileridir?

Bence en önemli hizmetlerinden birisi rüştiye, idadi, kız muallim okulu ve hukuk, maden, ziraat, veterinerlik fakültelerinin yanı sıra, dünyadaki ilk dişçilik okulunu açmış olmasıdır. Öte yandan Ziraat Bankası, Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze, Emekli Sandığı, Güzel Sanatlar Okulu da dedem Abdülhamid'in ülkeye kattığı ve günümüze kadar gelen kurumlardır.

Ülke içinde ulaşımı kolaylaştırarak komşularla iletişimi artıran Kudüs, Yafa, Ankara-İstanbul, Hicaz demiryolları gibi saymakla



DUALARIMIZ DAİMA MEHMETÇİKLE

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu ve operasyonun gerekçeleri hakkında neler söylersiniz?

TSK'nın sınırlarımızı ve değerlerimizi korumak adına yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu'nu çok doğru buluyorum. Orada bu önemli görevi yapan birliklerimize güç diliyorum. Hepimizin olan bu vatanı ve bayrağımızı korumak için yeri geldiğinde hayatlarını veren Mehmetçiklerimiz her zaman dualarımızdadır.