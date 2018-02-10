Elçin Sangu - Yunus Özdiken aşkında neler oluyor?

Oyuncu Elçin Sangu ile 5 yıldır birliktelik yaşadığı Yunus Özdiken'in, sosyal medya nedeniyle arasının açıldığı iddia edildi. Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu’nun instagram’daki bazı takipçilerini "Fazla ısrarcılar, sürekli mesaj yazıyorlar” gerekçesiyle engelledi. 5,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, durumu fark edince adeta kıyameti koparttı. Sevgilisini "Hayranlarımla arama giremezsin" diye ciddi şekilde uyaran Sangu, instagram şifresini değiştirdi.
Giriş Tarihi: 10.2.2018 15:58Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 15:59
ARASI BU ARALAR LİMONİ
Oyuncu Elçin Sangu ile beş yıldır aşk yaşadığı Yunus Özdiken'in arası bu aralar limoni.