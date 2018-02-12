Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzanıyor

Ermeni asıllı dünyaca ünlü ABD'li TV yıldızı ve manken Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum ve Kars'a kadar uzandığı ortaya çıktı. Erzurumlular “Kim Kardashian'ı” tanıyor musunuz? sorusuna tepki gösterip 'O bizim köylümüz değil' yorumunda bulundu
Giriş Tarihi: 12.2.2018 14:30Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 16:50
Aile kökleri Türkiye'ye dayanan Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, Erzurum'da ve Kars'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.