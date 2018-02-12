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'ın soyağacı ve 'a uzanıyor

Ermeni asıllı dünyaca ünlü ABD'li TV yıldızı ve manken 'ın soyağacının ve 'a kadar uzandığı ortaya çıktı. Erzurumlular “Kim Kardashian'ı” tanıyor musunuz? sorusuna tepki gösterip 'O bizim köylümüz değil' yorumunda bulundu

Giriş Tarihi: 12.2.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 16:50
Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzanıyor

Aile kökleri Türkiye'ye dayanan Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızı 'ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, 'da ve 'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.

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Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzanıyor
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