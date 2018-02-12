Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzanıyor

Aile kökleri Türkiye'ye dayanan Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, Erzurum'da ve Kars'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.

