Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakımda

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ve birçok filmde rol alan ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Dün akşam saatlerinde beynine pıhtı atması sonucu yakınları tarafından Beşiktaş Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede ameliyata alınan İnanır, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı.

Doktorlardan Kadir İnanır açıklaması "Hayati riski yok"

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, "Genel durumu gayet iyi, hayati riski yok, takibimiz devam ediyor" dedi. İnanır'ın hastaneye gelmesini sağlayan Prof. Dr. Yunus Aydın ise "Evine giderek 45 dakika ikna etmeye uğraştım" ifadelerini kullandı.



Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ve Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ile birlikte kameralar karşısına geçerek, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.



İnanır'ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reha Baran, "Kendisi yoğun bakımda takip ediyoruz. Genel durumu gayet iyi hayati riski yok, takibimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KADİR İNANIR'I 45 DAKİKA İKNA ETMEYE UĞRAŞTIK"



Kadir İnanır'ın hastaneye getirilmesini sağlayan Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise "Kadir İnanır hem hastam, hem arkadaşım. Pazar sabah 10.00 civarında bir telefon aldım. Jülide hanım aradı. Kadir İnanır'ın konuşmasının bozulduğunu yere düştüğünü söyledi. Hemen bir ambulans çağırıp hastanede buluşalım dedim kabul etmedi. Ben evine gittim. 45 dakika ikna etmekle uğraştık. Beynini geçici olarak kansız kalma durumu geçirdiğini, zamanın önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonunda ikna ettik, beraber kalktık geldik. Beyin MR'ı çektiğimizde beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını, ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit ettik. Belli süre sonunda bir damarı açılma gerektiği kararını verip görüntüleri internet ortamında Naci Beye gönderdik. Naci bey de bizim teşhisimize katıldı. Hızla ekibi topladı. Yani gece yarısı konuştuk, 13.00 civarında hastanemize katıldı. 14.00 civarında hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi sağlandı. Burada zamanlamanın çok önemi var. Şimdi hiçbir nörolojik kaybı olmadan, işlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda yakın gözlemde. İnşallah iyi haberler vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır yoğun bakımda

KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ise Kadir İnanır'a gerçekleştirilen operasyonun acır bir cerrahi ameliyatı olmadığını vurgulayarak, "Olan şey beyin damarlarına atılmış olan bir emboli. Bu emboli 4-6 saat dilimi dediğimiz kritik bir dönem içinde Yunus Bey'in şahsi gayretleri ile hastanın buraya gelmesi ve MR'ınn hızlı şekilde çekilip bize hızlı şekilde haber verilmesi ile mümkün oldu. Yapılan işlem asında standart bir işlem, özel bir işlem değil. Tüm dünyada uygulanan bizde yeni yeni oturmaya başlanan bir işlem. Benim yıllardır yaptığım bir işlem. İşlemde beyin damarına giden pıhtı çıkartılmıştır. Bugün yapılan incelemelerde de hastamızın beyin dokusu oldukça iyi konumdadır. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz" diye konuştu.





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başhekim Prof. Dr. Reha Baran İnanır'ın tedavi sürecinin 1 hafta - 10 gün sürmesini beklediklerini ifade etti.

Sabah ünlü oyuncu ile sohbet ettiğini anlatan Baran, "Şu anda hiçbir rahatsızlık geçirmemiş gibi" ifadelerini kullandı.

JULİDE KURAL: BİLİNCİ AÇIK

Usta oyuncunun hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kural, Kadir İnanır'ın geçirdiği operasyon sonucu hala yoğun bakımda olduğunu, kritik süreci atlattığını ve bilincinin açık olduğunu dile getirdi.

"KRAL SAĞLAM"

Beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan İnanır'ı bugün iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada; "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy; "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetin, teşekkürlerini bildirdi. 'Dualarını unutmasınlar' dedi" diye konuştu.

GAZETECİLER HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYİŞTE

İnanır'ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.

BİRÇOK FİLMDE BAŞROL OYNADI

69 yaşında olan Kadir İnanır, ilk olarak 1970 yılında çekilen "Kara Gözlüm" filmiyle beyaz perdeye adım attı. İnanır birçok filmde baş rol oynadı. Kadir İnanır'ın unutulmayan bazı filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım... İnanır ayrıca birçok dizide de rol almıştır.