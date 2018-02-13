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Eşini ihbar etti haksız bulundu

’ın “Şiddet görüyorum” diyerek boşanma davası açtığı eşi Okay İnan, Destan’dan şikayetçi oldu. Mahkeme, Destan’ın açtığı dava için takipsizlik verdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Eşini ihbar etti haksız bulundu
, beş yıllık eşi 'a boşanma davası açmış, eski manken, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti. Destan'ın bu ifadeleri sonrası İnan, Destan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü. Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi.
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Eşini ihbar etti haksız bulundu
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