‘Çocukları uyandır, hemen evden git!’

Ebru Destan'ın boşanma davası açtığı eşi Mete Okay İnan hakkında savcılık harekete geçti. Bakırköy Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz haftalarda açılan boşanma davasında Destan; eşinin, kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini, ağır hakaret ettiğini, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etmişti. Kendini ağır baskı altında hissettiğini söyleyen Destan; bir de darp edildiğini ileri sürerek 2 milyon lira manevi, 500 bin lira maddi tazminat istemişti. Her bir çocuk için ayrı iştirak nafakası, kendisi için de yoksulluk nafakası talebinde bulunan Destan, çocuklarının velayetini de talep etmişti. İnan da karşı davayla cevap vererek, asıl eşinin kendisine hakaret ettiğini, tehditkar söylemlerde bulunduğunu öne sürmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda İnan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırılmıştı.

BASİT YARALAMA RAPORU

İkili arasındaki boşanma davası devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Destan'ın darp iddiası sonrası harekete geçti. Savcılık, Destan'ı darp eden boşanma aşamasındaki eşi hakkında darp iddiasıyla dava açtı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaya göre; 12 Kasım günü Destan ve eşi arasında tartışma yaşandı. İnan yaşanan tartışma sırasında Destan'ı bileklerinden tutarak sarstı ve ünlü mankenin yaralanmasına neden oldu. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne başvuran Destan'ın, basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılık tarafından İnan hakkında yaralama iddiasıyla 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Destan, savcılığa verdiği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evlendikten sonra eşimin tavırları değişmeye başladı; evi ve ailesiyle ilgilenmeyen biri oldu. Kendisinin isteği üzerine mankenliği bıraktım, maddi olarak ona bağımlı kaldım. Hiçbir özel günümüzde jest yapmıyor, tatillerde bile çalışıyor, ofisinde yatıp kalkıyor. Kredi kartları, faturalar, bakıcı ve diğer giderlerle ilgilenmiyor. En acısı bir gece 'Çocukları uyandır, evden git. Çocukları nüfusumdan çıkarttıracağım. Bir kuruş vermeyeceğim. Sizi sokağa atacağım' diyerek şiddet gösterdi."