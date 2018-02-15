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Kahraman Mehmetçiğimiz için iki anlamlı bağış

Giriş Tarihi: 15.2.2018
Kahraman Mehmetçiğimiz için iki anlamlı bağış
Zeytin Dalı Operasyonu için Afrin'e giden Mehmetçiklere sanat dünyasının her kesiminden destek yağmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı , dün Konya Dedeman Hotel'de verdiği konserinden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Konserinin biletleri üç ay öncesinden tükenen Gündeş, "En büyük aşk vatansa, en büyük sevgiyi hak eden de, o aşk için savaşan yiğittir. Konya konserimizden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaktan onur duyarım. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi. Şehit ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir destek de La Boom, Gizli Kalsın ve La Boucherie gibi İstanbul'un en gözde mekanlarının sahibi olan Emirgan Group'tan geldi. Önceki akşam 'un konser ver- diği, Umut Evirgen'in sahibi olan La Boucherie'nin gecelik cirosu; TSK Vakfı'na bağışlandı. Burak Kut sahnede "Mehmetçiğimiz umarım sapasağlam evlerine döner. Bu bağış ile umarım bizim de onlara küçük bir katkımız olur" dedi.

'SELAM OLSUN'
'Hadi Be Oğlum' filminin galasına eşi Sinem Kobal ile katılan da Mehmetçik için iyi dileklerde bulundu. İmirzalıoğlı, "Şu an cephede savaşan tüm kahraman askerlerimize selam olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
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Kahraman Mehmetçiğimiz için iki anlamlı bağış
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