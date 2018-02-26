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Erdoğan'ın nü kutladı

, 'nda çok sayıda sanatçıyı kabul etti. , özellikle ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nü kutladılar

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 16:13
Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

, 'nda ünlü isimleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'ur bulunduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Ziyarette ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade eden ın, Erdoğan'ın nü de kutladığı öğrenildi.

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Sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
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