Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" etkinliği kapsamında Hatay'a giden sanatçılar ziyaretlerde bulundu. Sınıra giden ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncularından ; “Memleketin tek yürek olması çok önemli. Bu rüzgarın böyle esmesi durumunda bütün dünya görecektir ki bu memlekete hiçbir şey yapamayız” açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 16:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" etkinliği kapsamında Hatay'a gelen sanatçılar ziyaretlerde bulundu.

.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Mehmetçik'e destek için Hatay'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN