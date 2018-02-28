Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları Mehmetçik'e destek için Hatay'da
Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" etkinliği kapsamında Hatay'a giden sanatçılar ziyaretlerde bulundu. Sınıra giden ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncularından Oktay Kaynarca; “Memleketin tek yürek olması çok önemli. Bu rüzgarın böyle esmesi durumunda bütün dünya görecektir ki bu memlekete hiçbir şey yapamayız” açıklamasını yaptı
Giriş Tarihi: 28.2.2018 15:38Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 16:30
Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "Sanatçı ve Mehmetçik el ele" etkinliği kapsamında Hatay'a gelen sanatçılar ziyaretlerde bulundu.