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Büyük kucaklaşma

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ekibi Zeytin Dalı Operasyonu’na destek için ’a gitti. Halkla ve askerle kucaklaşan EDHO oyuncuları, “Mehmetçik değil asıl biz moral depoladık” dedi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
Büyük kucaklaşma
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Hükümdar Olmaz ekibi, 'da yaşadıklarını şöyle anlattı...
OKTAY KAYNARCA: "Bize kalsa sınır ötesine gidecektik ama izin çıkmadı. Buradaki askerlerimiz ve halkımızla bir aradaydık. Bu çok önemli bir operasyon, bu net. Herkesin de morali yerinde."

ASKERE DUA
OZAN AKBABA: "Askerlerimizin gözündeki sevinci görmek bizi çok mutlu etti. Allah hepsinden razı olsun, inşallah burunları kanamadan evlerine sağ salim dönerler."
YUNUS E. YILDIRIMER:
"Rabbim Mehmetçiğimizi hem bize, hem vatanımıza bağışlasın!"

'GÜÇ DİLİYORUM'
KENAN ÇOBAN: "Mehmetçiğimizle beraber moral depoladık. Operasyondaki askerlerimize güç diliyorum."
ÖMER KURT: "Allah şanlı askerimizin varolan şerefini ve onurunu daim etsin. Dualarımız onlarla."

'DÜNYANIN EN CESUR ASKERİ!'
"Onlar değil, asıl biz moral depoladık" diyen 'yı, askerler Hatay'da bağırlarına bastı. Ünlü oyuncu, Mehmetçiğimiz için "Türk askeri, dünyanın en cesur askeridir. Aynı zamanda merhametlidir de" dedi.
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Büyük kucaklaşma
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