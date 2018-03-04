Züleyha Ortak: Tek vücut olmuş Türkiye’nin önünde kimse duramaz!

MERVE YURTYAPAN

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak, iki şarkıdan oluşan 'Eziz Dostum' adlı yeni single'ıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ortak, single'da bir Azeri türküsü ile Erkin Koray'ın yıllar önce seslendirdiği 'Cemalım' şarkısını okudu. TRT Müzik'te 'Züleyha ile Gelin Kınası' adlı programın sunuculuğunu da üstlenen Ortak ile hem yeni projelerini, hem de gündemdeki Zeytin Dalı Operasyonu'nu konuştuk...

İki şarkılık bir single hazırladınız. Hayranlarınızı neler bekliyor?

İki şarkılık bir çalışma yaptım. İlki nefis bir Azeri türküsü olan 'Eziz Dostum'; diğeri ise Erkin Koray'ın yıllar öncesinden dilimize pelesenk ettiği 'Cemalım'. 'İftarlık Gazoz' filminde eser öylesine derinden etkilemişti ki izleyiciyi, ben de payıma düşeni aldım elbette. Biraz da o yüzden seslendirmek istedim. Tabii her iki eserde de özlem var, aşk var, sevda var, haykırış var, dertlenme var, kavuşamama var, özlem var... Sözün kısası, dinleyenlerin de şarkılarla birlikte yaşayacağı farklı farklı duydular var...