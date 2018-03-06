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ve boşandı mı?

2012'de Amerikalı gazeteci ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Sunucu Ataizi, 6 yıllık eşi Benjamin Harvey'e davası açmış, taraflar duruşmaya katılmayınca mahkeme davayı düşürmüştü. Evliliğin bitme gerekçesi olarak Hande Ataizi şunları söylemişti: "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür.” Güzel oyuncu dün yeniden boşanma davası açmıştı. Hande Ataizi ve Benjamin Harvey ilişkisinde son dakika gelişmesi yaşandı

Giriş Tarihi: 6.3.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:07
Hande Ataizi ve Benjamin Harvey boşandı mı?

ile evlenen Türkiye gündeminden eksik olmamaya başladı. Hande Ataizi Benjamin Harvey ile boşanacakları ortaya çıkmış ancak Ataizi yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.

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Hande Ataizi ve Benjamin Harvey boşandı mı?
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