Hande Ataizi ve Benjamin Harvey boşandı mı?

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Sunucu Ataizi, 6 yıllık eşi Benjamin Harvey'e boşanma davası açmış, taraflar duruşmaya katılmayınca mahkeme davayı düşürmüştü. Evliliğin bitme gerekçesi olarak Hande Ataizi şunları söylemişti: "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür.” Güzel oyuncu dün yeniden boşanma davası açmıştı. Hande Ataizi ve Benjamin Harvey ilişkisinde son dakika gelişmesi yaşandı
Giriş Tarihi: 6.3.2018 15:53Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:07
Hande Ataizi ile evlenen Benjamin Harvey Türkiye gündeminden eksik olmamaya başladı. Hande Ataizi Benjamin Harvey ile boşanacakları ortaya çıkmış ancak Ataizi yaptığı açıklamayla yalanlamıştı.