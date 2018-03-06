Mehmetçiklerimiz için Afrin türküsü yazdı

Karadenizli sanatçı İsmail Türüt
, Zeytin Dalı
Operasyonu'nda
görev alan
kahraman Mehmetçiklerimiz
için 'Afrin'
adında bir türkü
yazdı. 'Omuz omuza
vermiş Türk'e düşman
olanlar, Afrin'deki
akrepler, Kandil'deki
yılanlar...' şeklindeki
sözleriyle dikkat
çeken türkü, sınır
ötesinde destan yazan
askerlerimize selam
niteliği taşıyor. İşte o
türkünün sözleri...
'Bu ne güzel bayraktır, bu ne güzel vatandır
Üç tarafı denizdir, dört tarafı düşmandır
Savaştayız savaşta, fark etmez karda kışta
Türk milleti ayakta, bütün dünya telaşta
Kahpeler sarmaş dolaş, Amerika en başta
Dikkatli olmalıyız hem içeride, hem dışta
Sakın bırakmayalım ipin ucunu puşta
Destan yazıyor destan Mehmetçik dağda taşta
Çıkmış diyor, 'Dünyanın dayısıyım dayısı', midemi bulandırdı Amerikan ayısı
Ortadoğu'da kan var, gözyaşı var, dram var
Gavurun lokmasında kul hakkı var, haram var
Siyonistin hedefi böl parçala karıştır
Zeytin Dalı dostluktur, kardeşliktir, barıştır
Libya, Filistin, Irak paramparça, Suriye
Ne dost belli, ne düşman, tek başına
Türkiye Müslüman Türk oğluyum, başım eğilmez başım
Altaylar'dan Tuna'ya çoktur benim soydaşım
Iraklı, Suriyeli hem komşum, hem dindaşım
Kerkük'teki Türkmenler kardeşimdir kardeşim
Vatanımız yurdumuz, çok yaşasın ordumuz
Kürt değil arkadaşlar, teröristtir derdimiz
Bu yolculuk sürecek en son durağa kadar
Afrin, Münbiç, Kobani, Kuzey Irak'a kadar görsünler Mehmetçiğin gücünü takatini
Gösterelim dünyaya Osmanlı tokadını
Filistin'de zulüm var, Suriye'de ölüm var
Kendi halkını vuran Esad gibi zalim var
Bütün dünya birleşti Suriye'ye yerleşti
Tanıyoruz Esad'ı, babası da kalleşti İftiralar, yalanlar, aynı telden çalanlar
Biter mi Siyonist'te planlar projeler
Omuz omuza vermiş Türk'e düşman olanlar
Afrin'deki akrepler, Kandil'deki yılanlar...'