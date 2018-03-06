Mesam’a kayyum

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Orhan
Gencebay'ın istifasından sonra Arif Sağ
'ın görevi devraldığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM
) hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan gelişmelerin ardından inceleme başlatılan kuruluşa dün kayyum
atandı. Yeni yönetimde Yavuz Bingöl
, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Fuat Güner gibi isimler var. ÜÇ AY İÇİNDE SEÇİM
Yapılan
açıklamada, birliğin idari ve maddi işlemlerinin denetlenmesi, ileri sürülen iddiaların incelenmesi ve daha fazla zarar görmemesi adına mevcut yönetimin işten el çektirildiği söylendi. Açıklamada, üç ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılacağı vurgulandı. MESAM'ın başkanlığına Polat Yağcı'nın getirileceği konuşuluyor.