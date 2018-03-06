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Aylardır yolsuzluk, adam kayırma ve hizipçilik iddialarıyla suçlanan ve hakkında inceleme başlatılan ’da yeni dönem. Kuruluşun ve üyelerin zarar görmemesi için birliğe atandı

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Mesam’a kayyum
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Orhan Gencebay'ın istifasından sonra 'ın görevi devraldığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği () hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan gelişmelerin ardından inceleme başlatılan kuruluşa dün atandı. Yeni yönetimde , Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Fuat Güner gibi isimler var.

ÜÇ AY İÇİNDE SEÇİM
Yapılan açıklamada, birliğin idari ve maddi işlemlerinin denetlenmesi, ileri sürülen iddiaların incelenmesi ve daha fazla zarar görmemesi adına mevcut yönetimin işten el çektirildiği söylendi. Açıklamada, üç ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılacağı vurgulandı. MESAM'ın başkanlığına Polat Yağcı'nın getirileceği konuşuluyor.
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Mesam’a kayyum
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