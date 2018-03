Acemi birliğim ‘Ayla’ filmi usta birliğim bu dizi oldu!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT1'de perşembe akşamları ekrana gelen 'Mehmetçik Kûtulamâre' dizisinin kadrosuna başrol olarak dahil oldu. Dizide Osmancık Taburu'nun neferlerinden birini canlandıran Hacıoğlu ile Riva'daki platoda bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile iddialı diziyi ve Zeytin Dalı Operasyonu gibi ülke gündemine dair önemli konuları konuştuk...

Böyle dev bir prodüksiyonda rol almak, bir oyuncu için heyecan verici olmalı...

Bir dönem projesi teklif edildiğinde, 'Eyvah! Acaba hakkı verilen bir prodüksiyon mu olacak?' diye endişe ediyorsun. Karşına gelen işler hep o minvalde olunca fazlasını düşünemiyorsun.

Bu dizide kendi platomuzda çalışma avantajımız var; mekanlarla istediğimiz gibi oynayabiliyoruz.

Kostümcüler, tarihsel çalışmalar yapıp kafa patlatabiliyor. Bir oyuncu için aksesuvar, kostüm ve mekan çok önemli; o atmosfere girebilmesi ve empati yapabilmesi için... Burada bu şartlar fazlasıyla vardı, geriye sadece oynamak kalıyor zaten.

Rolünüze adapte olabildiniz mi?

Bu kadar özenli çalışan, birbirine çok özenli davranan bir ekip var burada.

Çok memnunun oynadığım karakterden, böyle bir ekibe dahil olmaktan, böyle bir rolle, bu hikayeye girmekten çok mutluyum. Çorbada bizim de tuzumuz bulunuyorsa, ne mutlu bize...

Diğer oyuncularla aranız nasıl?

İyi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

İşin ağır tarafını onlar kaldırdılar, çektiler. Karda-kışta sette yaşadıklarını dinliyorum... Benim acemi birliğim 'Ayla' filmi, usta birliğim de 'Kutülamare' oldu. (Gülüyor)

Diziye başladıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

Gayet güzel... İnsanlar beklemiyordu, biraz ters köşe oldu galiba. Seviyorum şaşırtmayı.

Kariyer planlamanızı nasıl yapıyorsunuz?

Son bir yıldır birlikte çalıştığım, kader arkadaşlığı yaptığım biri var;

Abdullah Bulut. Sürekli birlikteyiz, bu zamana kadar görmediğim birçok şeyi gösteriyor bana. Eskiden çok kaygım vardı, şimdi daha sakinim.

Bir dönem dizisinde rol alıyorsunuz; tarihle aranız nasıl?

Sürekli okumak lazım... Biz unutuyoruz okumayı veya sevmiyoruz ama durum bu. Ben Kûtulamâre'nin böyle bir zafer olduğunu bilmiyordum mesela... Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu kadar önemli bir kuruluş olduğunu, Cumhuriyet'in ve birçok devletin kurulmasında rol oynadığını gerçekten bilmiyordum. Görünen kısmı kadar, görünmeyen kısmı da dağ gibi.

O kısma biraz kafa çalıştırmak gerekiyor çünkü esas hazine orada...

Ecdatla övünmemek elde değil...

Tabii ki...



Osmanlı'dan kalan böyle bir mirasa sahip olmak nasıl bir his?

Balkan göçmeni bir ailenin çocuğuyum.

İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Bulgaristan'dan göçerken birçok badire atlatmışız. Eşim de Makedon göçmeni, o tarafı da dinliyorum ondan.

Çok zorluklar çekilmiş, biz bugün burada rahat rahat yaşayalım diye. Ki günümüzde de kardeşlerimiz, Zeytin Dalı Operasyonu'nda vatanımız için mücadele ederken, biz de burada kendi savaşımızı veriyoruz bir anlamda...

Böyle bir hikayeyle atalarımı andığım için kendimi şanslı hissediyorum.

Bir oyuncunun misyon yüklenmesini doğru buluyor musunuz?

Bir oyuncu her şeyi oynamalı; en azından ben öyle bakıyorum işime.

Çünkü o zaman işin içine siyaset, politika ve senin üstüne vazife olmayan birçok şey giriyor. Dolayısıyla yok ya, o kadar misyon bence fazla... İyi bir insan olmak, çok önemli bir misyon zaten. Her insanın böyle bir misyon üstlenmesi lazım; bunun için oyuncu, doktor falan olmaya gerek yok. Örnek olacaksam böyle olmalıyım; benim misyonum, iyi bir insan olmak. Beni örnek alacaklarsa bunu alsınlar.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Çok başka bir şeymiş; hep anlatıyorlardı da 'Nasıl ya!' falan diyordum.

'Baba olmadan anlamazsın' derlerdi, gerçekten öyleymiş. Kucağına alınca anlıyorsun; dünyanın en güzel şeyi bu. Allah olmayanlara da versin.

Ama ikinciyi bilemiyorum, ne yalan söyleyeyim! (Gülüyor) Çok büyük bir sorumluluk, üstüne titriyorsun. Korkularını ve kaygılarını ikiyle çarpmak biraz cesaret istiyor. Daha o kadar cesur değilim açıkçası. Belki üç-beş sene sonra... Baba olduktan sonra çok sakinleştim, o eski ben gitti.

Maddi yatırımlarınız var mı?

Çok yatırabildiğim bir şey olmadı, benimkiler daha ayakta! (Gülüyor) Bundan öncekileri hep boşuna yatırdım, bundan sonrakileri ise kızıma ve onun geleceğine, aileme yatırmayı düşünüyorum. Yoksa dünya malı geçer; ne yapacaksın, mezara mı götüreceksin?

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Şunu belirtmek istiyorum; sosyal medyada yalnızca Instagram'da varım, onun dışında hiçbir hesabım yok.

Sadece Instagram'da var olan İsmail Hacıoğlu, gerçekten benim.