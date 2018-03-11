Nurgül Yeşilçay neden botoks yaptırdı?

Nurgül Yeşilçay önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekânda görüntülendi. Mekân çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu an boştayım, eylül ayına kadar hiçbir projem yok" dedi.