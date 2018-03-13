Müzik yaparken egoları bir tarafa bırakıyorum

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, 'Enbe Orkestrası 2018' adlı albümleriyle hayranlarıyla buluştu. Gerçeker;

Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, İzel ve Bengü gibi ünlü isimlerin bir araya geldiği albüm için "Müzikseverlere karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hazırladık" diyor.

Albümde genç yetenekler Ezgi Ayçe ve Doğukan Medetoğlu'na da yer veren Gerçeker; hem yeni albümlerini, hem de gündeme dair görüşlerini GÜNAYDIN'a anlattı...

Yine birçok ünlü ismin bir araya geldiği bir Enbe albümü var elimizde. İddialı mısınız?

Albümü müzikseverlere karşı sorumluluk duygusuyla hazırladık. Güzel müzikleri sunmak için çok çalıştık. Çok zor bir işimiz var. Ülkemizin en önemli starları bu albümde buluştu yine. Müzikseverlere layık olmaya çalışıyoruz. Ferhat Göçer, Bengü, İlyas Yalçıntaş, Ziynet Sali, Yonca Lodi, Burcu Güneş, Sinan Akçıl, İzel gibi isimler... Üç klip çektik.

Geçen albümde Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu'lar vardı. Bunun yanında da genç arkadaşlarımla müzikseverlerle tanıştırdım yine.

Genç isimleri müzik dünyasına kazandırmak gibi bir misyonunuz var. Müzik piyasasında pek rastlanmayan bir durum bu...

Evet, bu albümümüzde Ezgi Ayçe ve Doğukan Medetoğlu gibi genç isimler var. Bu piyasada kolay değil gençlerin önünü açmak...

Bengü gibi bir yıldız, genç arkadaşım Doğukan'la düet yaptı. İlyas Yalçıntaş'a da 'İncir'le yürümesi için destek vermiştik. İlyas tanındı ama 2.5 yıl sonra tekrar bizim albümde yerini aldı. Mustafa Ceceli, ilk defa bizimle şarkı söyledi. Benim en büyük hazzım, gençlere yol açmak. Bu yolda gençlerin desteğe ihtiyacı var.

Onlar başarılı olunca çok gurur duyuyorum.



SES SEÇERKEN YANILDIĞIM OLDU



Sizin için 'ses sarrafı' diyebilir miyiz?

Ses seçimlerinde yanıldığım da oldu; yanılgılarım sayesinde tecrübe kazandım. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip, gençlere destek olunmalı, onlar geleceğimiz diyoruz ama arkalarında durmuyoruz. Ben de Behzat Gerçeker olarak duyduklarımı, gördüklerimi müzikseverlere sunuyorum. Çok büyük sanatçılarla çalışma şansım oldu. Onlardan öğrendiklerimi gençlere bir nebze aktarabiliyorsam, bu benim müzik adına başarabildiğim bir şeydir işte. Benim dışımda gençlere destek verebilecek çok insan var; onlar da desteklerini esirgememeli. Müzik sektöründe her zaman ben olmayacağım ki...

Bu sektör gençlerle daha da büyüyecek, çok güzel işler ortaya çıkacak. Biz müzisyen olarak duygularımızı paylaşıyoruz. Bu albümde genç arkadaşlarım Ezgi ve Doğukan'ı kendi besteleriyle dinleyiciye sunmaktan büyük onur duyuyorum. İkisi de çok başarılı...

Bundan daha mutlu olduğum bir şey yok.



TOPLU HAREKET ETMEK ZORDUR



Türkiye'de beste sıkıntısı var mı?

Çok önemli bestecilerimiz var ama hayatlarını tam olarak bu işten kazanamıyorlar. O yüzden genç arkadaşlarımın bestecilik yönlerini de destekliyorum. Yeni bestelerine albümlerimizde yer veriyorum. Yeni albüme 'Yorma', 'Keman, 'Yarım Sevda' gibi şarkılar koydum.

Bir beste; en iyi aranjör ve en iyi müzisyenlerle en iyi stüdyoda parlatılmalıdır. Bu gençler güzel şarkılara imza atacak. Daha profesyonelce yapılmalı bu iş çünkü ligimiz zor. Yoksa maçı kaybederiz. O yüzden çok iyi hazırlanıp sahaya öyle çıkmalıyız. Burada bütün müzikal sorumluluğu üzerime alarak yola çıkıyorum.

Allah'a çok şükür başarılı oluyoruz. Toplu hareket etmek zordur. Gruplarda yaşanır; en ufak bir başarıda o der 'Benim bestem', diğeri der 'Benim başarım...' O zaman ortada grup kalmaz. Ajda Pekkan ve Sezen Aksu ile çalışırken, bütün egomuzu bırakıp çalışıyoruz. Herkesin egosu vardır ama ikide bir egomu ortaya koyarsam müzik yapamam, başarılı olamam.

Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'dan çok şey öğrendim.

Mesela Tarkan da kılı kırk yarar, çok özel bir müzisyendir kendisi.

Sosyal medyanın müzik sektörünü bu kadar çok etki altına almasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Fiili albüm satışı yüzde 20'ye düştü. Hayatımız telefonlarda ve internette geçiyor. Müziği internetten dinlemek bizim kararımız değil. Artık çabuk ulaşıp çabuk tüketiyoruz.

O yüzden yaşam şeklimiz tamamen değişti. Müzikte de kendinizi yenilemiyorsanız, insanların ruhlarına hitap edemiyorsanız, neyi sevdiklerini, neyi dinlediklerini belirleyemiyorsanız siz zaten işin dışında kalıyorsunuz. Ajda Pekkan bütün dünyadaki müzikleri dinliyor, Japonya'daki müziği dinleyip beni arıyor ve "Aranjmanına bak" diyor. O yüzden müziğin 20 yıl ilerisinde Ajda Pekkan.

Yenilikçi olman, dünyayı takip etmen lazım. Bizim görevimiz bu. Yeniliği yakalamamız lazım. Yenilikçi olmak güncellenmek çok önemli.