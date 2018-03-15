Gala yok, özel gösterim var

BUGÜN NELER OLDU

Senaryosunu Şahin Irmak'ın kaleme alıp başrolünü İrem Sak'la paylaştığı, Hakan Algül'ün yönettiği 'Düğüm Salonu' filminin seyircili ilk gösterimi, önceki gece Kanyon AVM'de yapıldı. Gala gecesi düzenlemeyerek özel gösterimi tercih eden film ekibini yakın dostları da yalnız bırakmadı. Geceye; İbrahim Büyükak, Hayko Cepkin, Saba Tümer, Yılmaz Vural, Tarık Ünlüoğlu-Gülenay Kalkan, Ezgi Mola ve Sarp Apak da katıldı. İlk kez bir sinema filminin senaryosuna imza atan Şahin Irmak, "Bizim içimiz çok ferah, herkesin de beğeneceğini umuyoruz. İzmir'de çekmiş olmanın verdiği ayrı bir tat var filmde" diye konuştu. İrem Sak ise "Burada ne desem boş, gerçekten çok mutluyum. Kulaktan kulağa seyircinin birbirine tavsiye edeceği bir film oldu" dedi. Filmde düğünün davetlilerinden birini canlandıran Hayko Cepkin, "Gerçek hayatta da düğünlere çok davet edilir misiniz?" sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Altı tane nikah şahitliğim var. Bir kısmı boşandı. Beni düğünlerine davet ediyorlar çalmam için. Tamam, çocuklar beni sevebilir ama ebeveynler açısından sıkıntı yaratabilirim diye kabul etmiyorum teklifleri." Gösterime derin sırt dekolteli elbisesi ile katılan Ezgi Mola, keyifli hali ile dikkat çekti. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Mola, "Gelen birçok senaryo teklifi var, okuyorum ben ya" diyerek espri yaptı. Saba Tümer ise gözlükleri hakkında "Yeni piyasaya çıkan kitabımı yazarken gözlerim bozuldu" diye konuştu.Özel gösterimin en dikkat çeken ismi Şahin Irmak'ın sevgilisi Asena Tuğal'dı. Gecede beyaz bir kıyafet giyen Tuğal; Irmak'la yılan hikayesine dönen düğünleri hakkında konuşmak istemedi. Filmin ham halini bile görmediğini belirten Tuğal, sevgilisinin rolü gereği İrem Sak'la olan öpüşme sahnesi hakkında konuşmadı.