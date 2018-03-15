Zirvenin değişmeyen ismi “Sen Anlat Karadeniz”

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor. Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu. Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de %17,33 izlenme oranı ve %35,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 8. BÖLÜMDE NEFES'İN SORDUĞU TEHECCÜD NAMAZI SORUSU MİLYONLARI EKRANLARININ BAŞINA KİLİTLEDİ!

KISA SÜRE SONRA TWİTTER TÜRKİYE TRENDİNG TOPİCS LİSTESİNE GİRDİ!

Sen Anlat Karadeniz'in bölüm etiketi #senanlatkaradeniz, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.

8. BÖLÜM ÖZETİ:

Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurur. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice dellendirir. Bütün sülaleyi ayağa diker ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler alır. Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yakacaktır.

Asiye vargücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla başetmeye çalışmaktadır. Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırır.

Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü diker. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitmektedir.

Nefes bir yandan eski hapis hayatının yaralarını sarmaya çalışıp bir yandan yeni özgür hayatını inşa ederken, acaba fedakarlığı, onu Vedat'a götüren zaafı mı olacaktır?